Julius Evans remplace Glenbard West avec 4 touchés, Hitters retient Marist, 33-31 – Shaw Local

CHICAGO – Julius Ellens se considère comme un joueur hybride et a montré à quel point il peut être polyvalent pour Glenbard West samedi.

Avec le porteur de ballon partant Joey Pope après une appendicectomie, le receveur universitaire de trois ans est intervenu contre Marist et a joué à la fois le porteur de ballon et le receveur pour aider son équipe à vaincre Marist, 33-31.

“Il peut être ce qu’il veut”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet. “C’est un athlète spécial.”

Ellens et l’attaque des Hitters n’auraient pas pu rêver d’un meilleur début de match lorsqu’ils ont parcouru le terrain depuis leur propre ligne de 21 verges et ont marqué sur une course de 23 verges d’Ellens pour prendre une avance de 7-0 avec 11 : 12 à gauche au premier quart-temps.

Glenbard West a de nouveau frappé rapidement lorsque Ben Cesario a intercepté la passe du quart-arrière mariste Dermot Smyth sur la ligne des 27 verges maristes et Ellens s’est précipitée pour son deuxième touché, une course de 18 verges pour porter le score à 14-0 avec 9:08 à faire au premier quart. Marist a tâtonné le ballon lors de sa prochaine possession et le quart-arrière frappeur Korey Tai a eu besoin d’un jeu pour marquer, laissant tomber une passe de 18 verges à Ellens pour porter le score à 21-0 avec 7:34 à faire au premier quart.

Les Hitters ont ajouté deux buts sur le terrain au deuxième quart pour porter le score à 27-7 avec 5:25 à faire au deuxième quart et Tai a frappé Ellens pour une passe de touché de 80 verges avec 1:27 à faire au deuxième quart.

Ellens a terminé avec 120 verges au sol et 102 verges sur réception, se précipitant et recevant deux touchés chacune, tandis que Kai a lancé pour deux touchés et 164 verges.

“C’était un instinct que j’avais besoin d’intensifier et d’être le prochain RB 1”, a déclaré Ellens. “J’ai une excellente ligne offensive à suivre, cela a fonctionné et nous avons remporté la victoire.”

Marist n’a pas abandonné lorsqu’il est tombé dans un trou de 21-0 au premier quart. Les RedHawks ont parcouru le terrain après que les Hitters aient porté le score à 21-0 et ont marqué lorsque Marc Coy s’est précipité dans une course de 7 verges pour porter le score à 21-7 avec 4:51 à faire au premier quart.

Coy s’est précipité pour un score de 47 verges pour porter le score à 27-14 Hitters avec 4:30 à faire au deuxième quart et les RedHawks ont marqué 27-21 avec 1:44 à faire dans la demie lorsque Smyth a complété une passe de 58 verges à Mike. Dongan. Marist a ajouté un placement sur la ligne des 13 verges pour porter le score à 33-24 à la mi-temps.

Marist a parcouru le terrain à partir de ses 20 pour commencer le troisième quart et a marqué sur une course de 5 verges de Coy pour porter le score à 33-31 avec 3:28 à faire dans le quart.

Les RedHawks se sont dirigés vers la ligne de 5 verges de Glenbard West lors de leur prochain entraînement, mais le maintien et le retard des pénalités de jeu ont repoussé Marist à ses 28, où il a raté une tentative de placement avec 7:03 à faire dans le match. Marist a de nouveau roulé vers le Glenbard West 28 avec 15 secondes à jouer et a choisi de tenter un autre panier, ratant à nouveau pour terminer le match.

“Lorsque vous arrivez là-bas comme ça, vous devez repartir avec des points lorsque vous jouez contre une grande équipe comme celle-là, surtout lorsque vous jouez contre une grande équipe”, a déclaré l’entraîneur mariste Ron Dawczak. “Nous n’avons pas été en mesure de frapper et c’était la différence dans le match.”

Smyth s’est regroupé après son interception précoce et son panier et a lancé pour 252 verges et un touché et s’est également précipité pour 46 verges. Coy a terminé le match avec 140 verges et trois touchés.

“Je suis fier de la façon dont les gars se sont battus, mais vous ne pouvez pas repérer une équipe comme celle-là et vous attendre à l’emporter”, a déclaré Dawczak. “Mais je suis fier de la façon dont l’équipe s’est battue et s’est donné une chance de gagner.”

Marist se rendra à Oak Lawn et affrontera Richards vendredi tandis que Glenbard West se rendra à Downers Grove South samedi. Pope devrait revenir pour les Hitters vendredi.

Hetlet a empêché son équipe de célébrer comme si elle avait remporté le championnat d’État après le match, mais il a réalisé l’importance de la victoire et son impact sur le reste de la saison.

“C’est un match, la semaine prochaine ce n’est pas moins, c’est la même chose”, a déclaré Hetlet. “C’est un gros problème parce que c’est le premier et que vous affrontez une puissance de la Ligue catholique de Chicago, c’est un gros problème.”