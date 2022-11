Julius Ellens part pour 312 verges, 5 touchés, Glenbard West submerge Glenbrook South – Shaw Local

GLEN ELLYN – Le porteur de ballon de Glenbard West, Julius Ellens, a déclaré que le but du match au sol des Hilltoppers était de gagner quatre verges par course.

Ellens était en retard d’environ 10 verges par pop samedi.

Bien qu’il ait joué sur un Duchon Field boueux qui a masqué les numéros uniformes alors qu’il était encore au premier quart, le junior de 170 livres a frappé Glenbrook South avec 312 verges au sol en 21 courses, avec des passes de touché de 4, 14, 22, 64 et 76 verges.

Gagnant la ligne de mêlée en attaque et en défense, la tête de série n ° 5 Glenbard West a battu la n ° 12 Glenbrook South 42-0 lors du match de football de deuxième tour de classe 8A à Glen Ellyn.

«Semaine 4 contre Proviso West, j’ai eu cinq touchés, mais rien de tel – les verges que j’avais dans ce match, l’atmosphère, le terrain et des trucs comme ça. C’est juste quelque chose de différent », a déclaré Ellens.

Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com Julius Ellens (4) de Glenbard West reste devant Tyrone Cotton (36) de Glenbrook South alors qu’il porte un touché lors du deuxième match de football de classe 8A à Glen Ellyn samedi. (Joe Lewnard)

C’est aussi un retour en forme pour Glenbard West (10-1), se déplaçant vers les quarts de finale 8A la semaine prochaine au No. 13 Maine South (8-2).

« Les seniors voulaient faire un retour à la gloire avec notre programme. Nous n’avons pas été dans les quarts depuis 2016 », a déclaré l’entraîneur des « Frappeurs » Chad Hetlet. «Ils ont joué avec beaucoup de cœur. J’ai été époustouflé par la façon dont nos enfants ont joué, pour être honnête avec vous. (Glenbrook South) est une très bonne équipe et nous les avons fait moins bien paraître aujourd’hui.

Sans lancer de passe, Glenbard West a marqué sur ses six premières possessions, 14 points dans chacun des trois premiers quarts. Les Hilltoppers ont lancé un chronomètre à 6:36 du troisième quart quand Ellens a parcouru 16 verges jusqu’à sa ligne de 40 verges, a cassé un tacle et a décollé de là pour une course de touché de 76 verges. Le botteur Marcello Diomède, 6 en 6 sur des points supplémentaires contre un vent de travers raidissant le drapeau, a fait le score de 42-0.

“Ils ont couru ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré l’entraîneur de Glenbrook South, Dave Schoenwetter, dont les Titans ont terminé à 9-2.

«Ils ont fait un travail formidable en courant avec des tacles, et j’ai trouvé que leur jeu de plomb ventral était également excellent. Ils ont en quelque sorte continué à revenir au puits à ce sujet. Ils ont juste fait un excellent travail. Je sais que nos enfants ont joué dur, mais ils ont mieux exécuté que nous.

Menant 14-0 après un quart alors qu’Ellens suivait les joueurs de ligne Chris Terek, Luke Gadomski, Brady Cavan, Jack Anderson et l’ailier rapproché Filip Maciorowski, Joey Pope a marqué le seul touché non-Ellens sur une course de 40 verges qui a fait le score 21-0 à 6:02 du deuxième quart-temps.

Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com Glenbard West Brandon Kud célèbre après avoir récupéré un échappé de Glenbrook South lors du deuxième match de football de classe 8A à Glen Ellyn samedi. (Joe Lewnard)

Lors du prochain jeu de Glenbrook South après la mêlée, Michael Short des Hilltoppers a continué à conduire pour renvoyer le quart-arrière des Titans Hunter Kreske et forcer un échappé récupéré par Brandon Kud sur la ligne des 22 verges du Titan.

Lors du jeu suivant, Ellens a parcouru la distance pour le deuxième touché de Glenbard West en 19 secondes pour une avance de 28-0 à la mi-temps.

“Je ne fais que suivre ma ligne O”, a déclaré Ellens. “Ils sont les meilleurs O-line avec lesquels j’ai jamais joué.”

Commençant à l’avant avec Erik Lonvick et Terek, du Wisconsin, la défense de Glenbard West a accordé 127 verges et cinq premiers essais. Les Hilltoppers ont récupéré deux échappés, intercepté une passe et maintenu le rusher constant de 100 verges de Glenbrook South, Chuck Gottfred, à 48 verges en 11 courses.

“Nous devons juste continuer à battre”, a déclaré Terek. “Nous devons jouer au football de style Glenbard West, nous devons nous attaquer à chaque match, et c’est comme ça que nous le faisons ici.”