Julius Bloomfield est le nouveau maire de Penticton – Kelowna Capital News

La ville de Penticton a un nouveau maire et son nom est Julius Bloomfield.

Bloomfield a reçu le plus de votes avec 3 374, bien devant le maire sortant John Vassilaki qui n’a reçu que 2 052 votes.

« Je respecte les habitants de Penticton pour ce qu’ils ont fait », a déclaré Bloomfield. “Je les respecte pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et j’ai l’intention de rembourser 110 %.”

Jason Reynen, nouveau militant communautaire en politique, n’était qu’à 219 voix de remporter le siège de maire. Le fondateur de Clean Streets Penticton a reçu 3 155 votes.

“Félicitations à Jason pour être sorti de la porte comme ça avec une très bonne performance”, a déclaré Bloomfield sur Reynen. « Il a un avenir en politique.

Bloomfield, un agent immobilier, a servi un mandat en tant que conseiller municipal et a mené une campagne en adoptant une approche autoproclamée plus mesurée et réfléchie.

“Le public s’attend à un changement, et il est sur le point de l’exiger de ce vote”, a déclaré le nouveau maire de Penticton. «Ce fut un vote très dramatique pour le changement.

Cinq personnes étaient en lice pour le fauteuil du maire. Le résident de Penticton Owen Hayward a reçu 826 voix et l’homme d’affaires local Corey Hounslow en a reçu 492.

Hayward, Hounslow et Reynen n’ont aucune expérience politique préalable.

Au-delà du fauteuil du maire, il y a eu un bouleversement complet autour de la table du conseil. Les électeurs voulaient clairement voir le changement avec seulement deux titulaires conservant leurs sièges.

Les électeurs ont également choisi un conseil beaucoup plus jeune.

Six conseillers ont été élus parmi 16 candidats.

Au sommet du conseil se trouve l’avocat Amelia Boultbee avec 5 618 voix, suivi du titulaire James Miller qui a 4 488 voix.

Le prochain à recevoir le plus de votes est l’ancien président de Downtown Penticton Ryan Graham avec 4 366.

Ancien conseiller Hélène Konanz est entré avec 3 673 voix et le titulaire Campbell Watt avec 3 653 voix. Isaac Gilbert prendra le sixième siège au conseil avec 3 309.

Les candidats municipaux étaient :

James Miller **

Amelia Boultbee **

Isaac Gilbert **

Ryan Graham **

Helena Konanz **

Campbell-Watt **

Salle Lindsey

Andrew Jakubeit

Nick Kruger

Wayne Llewellyn

Katie O’kell

Franck Regehr

Katie Robinson

Davinder Sandhu

Larry Schwartzenberger

Shannon Stewart

Vers 20 h 40, les responsables électoraux ont commencé à compter et à comptabiliser les bulletins de vote.

Les résidents de Penticton se sont réunis au Penticton Trade and Convention Centre, où un certain nombre de candidats attendaient également les résultats.

Tous les conseillers scolaires titulaires ont été réélus :

Shelley Clark

Tracy Van Raes

James Palanio

Barb Shepard

Deux candidats se présentaient pour renverser un administrateur; Kate Hansen et Lynn Kelsey.

