Julio Vaqueiro, présentateur de « Noticias Telemundo », explique pourquoi le vote latino est important

Il n’existe pas de mot espagnol pour « État swing ».

Mais de nombreux Latinos vivent et votent sur les sept champs de bataille qui détermineront l’issue de la course à la Maison Blanche entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump. La chaîne de langue espagnole Telemundo a donc inventé un terme : « El Pendulo ».

« El Pendulo », ou le pendule, est devenu le nom de Le podcast de Telemundo examine le bloc électoral et sera fréquemment utilisé mardi lorsque le présentateur de Noticias Telemundo, Julio Vaqueiro, dirigera la couverture de la chaîne « Décision 2024 » aux côtés d’Arantxa Loizaga. (L’émission sera également diffusée sur la chaîne de streaming gratuite du réseau, Noticias Telemundo Ahora.)

Vaqueiro dirige le journal télévisé nocturne du réseau appartenant à NBCUniversal depuis 2021. Originaire de San Juan del Rio, Querétaro, au Mexique, il fait partie du réseau depuis 2011 et était l’un des favoris des téléspectateurs de Los Angeles lorsqu’il présentait des programmes d’information locaux du matin et du soir. sur Telemundo 52.

Vaqueiro, 37 ans, a partagé ses idées sur la couverture du vote latino lors d’une conversation téléphonique depuis le studio du réseau à Miami.

Noticias Telemundo présente Julio Vaqueiro lors de la soirée électorale de Telemondo qui se déroule à Miama. (Télémonde)

Qu’apprenons-nous Des électeurs latinos dans ce cycle présidentiel qui manquaient aux médias anglophones ?

Les gens commencent à comprendre à quel point ils sont importants en termes de nombre. Plus de 36 millions de Latinos ont le droit de voter lors de ce cycle électoral. Les deux campagnes connaissent leur importance. Mais il reste encore beaucoup à savoir sur les électeurs latinos : à quel point ils sont complexes, à quel point ils sont diversifiés et combien de questions sont importantes pour eux.

Les électeurs latinos constituent un groupe dynamique en constante évolution. C’est le groupe qui connaît la croissance la plus rapide, c’est le deuxième plus grand groupe d’Américains en âge de voter, et beaucoup d’entre eux sont de jeunes électeurs encore indécis et à gagner. Et parfois, on parle encore du « vote latino » comme d’un grand bloc d’électeurs. La vérité est qu’ils votent différemment s’ils vivent en Floride, s’ils viennent de Cuba ou du Venezuela, ou s’ils viennent de Porto Rico, ou s’ils vivent en Californie et s’ils viennent du Mexique et d’Amérique centrale.

Quelles sont ces différences régionales ?

Nous pouvons dire de manière générale que nous observons une tendance dans laquelle les Américains d’origine mexicaine, les Portoricains et les Centraméricains ont tendance à être plus démocrates. Ils ont tendance à vivre dans le sud-ouest du pays. Et puis en Floride, nous voyons une population cubano-américaine qui a tendance à être plus républicaine. Dans le centre de la Floride, nous avons une communauté portoricaine qui peut être plus démocrate. Mais ensuite, dans les États swing, qui comptent vraiment cette fois-ci – l’Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie –, nous voyons des communautés qui peuvent être très divisées.

Par exemple, nous considérions les Latinos de Pennsylvanie comme des Portoricains vivant à Philadelphie et dans la banlieue de cette ville. Et il y a toute cette population qui est arrivée dans une zone appelée « Ceinture Latino », dans des endroits comme Allentown ou Hazleton avec une importante population de République Dominicaine et une population Mexicaine, et où vous voyez le vote est très divisé.

Cela tient en partie aux origines de ces électeurs, aux pays d’où ils viennent, à leurs histoires personnelles de migration et aux histoires de migration au sein de leurs familles. Mais les problèmes qui les préoccupent sont très similaires à ceux qui préoccupent les Américains : l’économie, le coût de la vie, l’inflation.

Quoi était la réaction du téléspectateur à cette blague que le comédien Tony Hinchcliffe a faite à propos de Porto Rico à Le rassemblement de Trump au Madison Square Garden?

Les gens se disent indignés et dégoûtés par cette blague. Et des Portoricains de premier plan réagissent à cela – Bad Bunny, Ricky Martin, Jennifer Lopez – et tous signalent leur soutien au candidat démocrate. Cela peut être très important si l’on considère le nombre de followers qu’ils ont sur les réseaux sociaux, plus de 300 millions au total.

Donc cela pourrait avoir un impact ?

Eh bien, je pense que c’est possible. Dans un État comme la Pennsylvanie, cela peut vraiment faire la différence. Si vous pensez aux marges avec lesquelles le président Biden a remporté l’État en 2020 – seulement 80 000 voix – et plus d’un demi-million de Portoricains vivent en Pennsylvanie.

Trump a été vote meilleur parmi les Latinos que n’importe quel récent candidat républicain à la présidentielle. A-t-il des caractéristiques qui plaisent aux électeurs latinos ?

La chose la plus importante à considérer est de savoir comment ces électeurs peuvent être ouverts à différentes options. Aujourd’hui, les problèmes qui les préoccupent le plus sont l’économie, le coût de la vie et l’inflation. Un grand nombre de ceux qui soutiennent l’alternative au gouvernement qu’ils ont eue au cours des quatre dernières années sont motivés par des préoccupations économiques. L’ancien président Trump plaît particulièrement à certains hommes latinos, car en Amérique latine, nous avons cela. caudillo image ou caudillo figure d’un homme fort au sein du gouvernement. Nous en avons quelques exemples : Nayib Bukele, Nicolás Maduro et Fidel Castro. Et certains électeurs pourraient se sentir attirés par cette masculinité.

Une femme présidente est-elle plus difficile à vendre pour les hommes latinos ? Ou est-ce que ce que nous avons vu récemment au Mexique où Claudia Sheinbaum a été élu montre que ce n’est pas le cas ?

En Amérique latine, nous avons également de nombreux exemples de femmes présidentes. Vous venez de mentionner le Mexique, par exemple. Alors définitivement non.

Harris a eu un entretien de 20 minutes avec vous. Trump ne l’a pas fait. (Trump est apparu dans une mairie diffusée sur Univison). Sa campagne a-t-elle dit pourquoi ?

Non, nous avons vraiment essayé. Nous avons envoyé des emails, des lettres, nous avons eu des réunions avec eux. Ils n’ont tout simplement pas accepté une entrevue.

Lors de votre entretien avec Harris, vous avez souligné qu’aucun des deux candidats n’avait vraiment beaucoup parlé de la voie à suivre pour obtenir la citoyenneté pour les migrants. La majeure partie du débat sur l’immigration s’est concentrée sur la protection des frontières. Est-ce quelque chose que vous entendez de la part des téléspectateurs ?

Je pense que la plupart des électeurs latinos sont d’accord sur les deux choses : une réforme de l’immigration et une voie vers la citoyenneté, ainsi qu’une frontière plus sûre. Mais c’est vrai, on a vu ce virage au sein du Parti démocrate, où l’on parle principalement de sécurité des frontières. Et nous n’avons aucun détail sur la manière d’obtenir une réforme de l’immigration ou un allègement de l’immigration pour les immigrants.