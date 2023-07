Julio Urías lance comme l’as dont les Dodgers ont besoin pour gagner contre les Pirates

LOS ANGELES – Aussi bien qu’il contrôle le moment, il est facile de repérer quand Julio Urías est frustré. Les tapes sur la jambe et le gant. Les mots marmonnés dans sa barbe.

Regardez-le pitcher cette année, et c’est facile à reconnaître. La frustration est montée trop souvent, parfois en spirale.

Regardez-le lancer jeudi soir et vous verrez la version d’Urías que les Dodgers ont voulue et dont ils ont plus que jamais besoin. Le gaucher bientôt bien rémunéré a été brillant, efficace et presque sans frustration en six manches dans une victoire 5-2 des Dodgers.

Les Dodgers ont navigué dans des eaux agitées. Leur tangage est en péril. Et comme il se doit, Urías était là pour stabiliser les choses.

Il est de nouveau apparu en contrôle depuis sa position sur le caoutchouc, quelqu’un capable de naviguer dans le type de feu infernal à contact doux qui a gâché son retour de la liste des blessés samedi, lorsque ses émotions ont débordé et qu’il a accordé cinq points à Kansas City. Il a lancé jeudi comme le type de starter capable d’endiguer l’hémorragie comme il l’a si bien fait ces dernières années. Un lanceur qu’il n’a pas été assez souvent pour un personnel de lanceurs qui en a cruellement besoin.

« C’est Julio », a déclaré le manager Dave Roberts. « Je pense qu’il y avait un peu de frustration, je pense qu’il y avait une certaine gêne. Il a retroussé ses manches ce soir.

Le 6 juillet. pic.twitter.com/w17J2HlEVE – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 7 juillet 2023

Une formation embêtante de Pirates lui a fait des ravages en avril, alors que les fissures dans ce qui est censé être une saison marquante ont commencé à se révéler. Le joueur de 26 ans a accordé cinq points ce jour-là, gonflant son ERA et donnant à Urías – prêt à être le lanceur d’agent libre le plus riche de l’intersaison, catégorie non Shohei Ohtani – un air mortel. Sa frustration était visible, comme cela a souvent été le cas les jours où il a lancé cette année. Après avoir représenté son pays à la Classique mondiale de baseball et après avoir percé pour mériter son premier départ lors de la journée d’ouverture, les sorties qui ont suivi ont été étonnamment médiocres. Un séjour d’un mois sur la liste des blessés n’a pas aidé son cas. Même après jeudi soir, son ERA à la pause All-Star se situe à 4,76.

Frustrant? « De toute évidence », a déclaré Urías en espagnol.

Le malaise menaçait de revenir dès la deuxième manche. Pittsburgh a frappé trois coups sûrs consécutifs, dont une doublure de Jack Suwinski à gauche que David Peralta a mal jouée, pour ramener à la maison une paire de points et nouer le score.

Ensuite, Urías a fait ce que les lanceurs qui veulent être payés comme il le fera sont censés faire.

« Ce sont des choses qui arrivent », a-t-il déclaré, ignorant le mauvais jeu qui lui a coûté potentiellement six manches de blanchissage.

Il a retiré les 11 prochains de suite de toute façon et 14 des 15 derniers frappeurs qu’il a affrontés. Le gaucher a éliminé au moins huit frappeurs pour la troisième fois cette saison et ressemblait davantage au type de bras que les Dodgers avaient misé sur lui. Roberts a été ravi de la volonté d’Urías d’attaquer à la fois avec sa balle rapide et sa balle cassante, en étant énergique depuis le monticule plutôt que d’essayer de se frayer un chemin dans le départ. Alors qu’Urías prenait le monticule pour sa dernière manche, il a dit qu’il avait senti quelque chose se mettre en place avec sa mécanique, une priorité ces derniers mois. Sa dernière balle rapide a été sa plus dure de la nuit à 94,1 mph.

« C’est ce que j’espère porter en seconde mi-temps », a déclaré Urías.

Les Dodgers ont besoin qu’il soit cette version de lui-même.

« Il comprend ce qui est en jeu pour lui-même, pour l’équipe, la responsabilité qu’il a pour notre club de balle », a déclaré Roberts avant le match de jeudi.

Même si Urías s’en dérobe publiquement, c’est un rôle dans lequel il s’est lancé avant cette année. Compte tenu de l’état du club autour de lui et des enjeux avec lesquels il lance, c’est autant de pression que le gaucher a probablement ressentie depuis qu’il s’est tenu sur le monticule à la fin de la Série mondiale 2020.

« La pression? Vous ne ressentez pas cela », a déclaré Urías. « J’ai l’impression que si je fais mon travail, que je m’enfonce les pieds dans le sable et que j’essaie de remporter une victoire. »

Cela ne s’est pas assez produit. Il s’agit de la liste la plus fuyante que les Dodgers aient déployée depuis un certain temps. Il y a des avantages intégrés par conception; les Dodgers n’ont pas tardé à dire que les morceaux que plusieurs de leurs jeunes joueurs ont pris ces derniers mois leur profiteront dans la seconde moitié de la saison. Mais en ce moment, compte tenu de leurs blessures et d’un personnel de lanceurs qui a sombré de manière inhabituelle, cette construction de la liste a réduit leur marge d’erreur et exposé leurs verrues.

Ils sont si évidents que Roberts l’a pratiquement expliqué. L’enclos des releveurs des Dodgers avait besoin de renfort bien avant que le genou droit de Daniel Hudson ne cède juste après son retour d’une déchirure du LCA dans son gauche. Compte tenu de l’état de leur banc avec Chris Taylor sur la liste des blessés avec une contusion osseuse au genou droit, ils pourraient utiliser une batte pour droitier. Maintenant, leur rotation est dans une situation désespérée au point que Roberts a concédé « il est difficile de l’écarter ». Le départ de Bobby Miller mercredi était l’un des quatre que les Dodgers auront fait par des recrues au cours de cette dernière semaine avant la pause des étoiles. Clayton Kershaw vient d’aller en IL. En plus d’Urías, Tony Gonsolin n’a pas lancé à ses niveaux passés. Dustin May ne franchit pas cette porte, une probabilité confirmée comme une certitude cette semaine avec la nouvelle qu’il subira sa deuxième opération majeure au coude en trois ans.

Les Dodgers doivent ajouter. Ils ont également besoin de leurs présences les plus stables pour performer comme ça. Jeudi a représenté une nuit aussi propre que le club l’a connue depuis un certain temps, de l’éclat des deux doubles de Mookie Betts au circuit de Freddie Freeman et au simple RBI en passant par le coup de feu de Max Muncy en sixième manche.

Et ils ont eu leur pitch de départ de la journée d’ouverture comme l’as qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit également dans un rôle stabilisateur.

« Je sais qu’il n’a pas été nommé (dans le passé), mais il est un All-Star dans mon esprit », a déclaré Freeman. « Quand vous allez récupérer un gars comme ça après cinq, six semaines et qu’il lance comme il l’a fait ce soir, c’est énorme. »

(Photo : Michael Owens/Getty Images)