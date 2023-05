Julio Rodriguez prouve qu’il est la superstar que nous pensions tous qu’il était

Après un début de saison 2023 lent et déprimant, Julio Rodriguez aurait peut-être enfin pu trouver le feu qu’il attendait.

Au début de la saison 2023, tous Marin de Seattle les fans et les fans de baseball regardaient le voltigeur central des Mariners de Seattle Julio Rodríguez pour voir s’il pouvait continuer ce qu’il faisait dans la saison 2022.

Eh bien, beaucoup d’entre eux ont été très déçus lorsque Rodriguez a commencé à avoir l’un des départs les plus lents de tous les temps. La chose la plus importante à propos de Rodriguez est qu’il ne s’est pas abandonné.

Rodriguez a continué à sortir dans le stade et à jouer comme s’il s’amusait.

Le lent départ de Julio Rodriguez reflète celui des Mariners

Tout a commencé en mars lorsque Rodriguez commençait à montrer qu’il n’avait pas la discipline du marbre ou l’œil dans la boîte du frappeur alors qu’il avait neuf apparitions au marbre et n’a pu comptabiliser que deux coups sûrs et trois retraits au bâton. Tout le monde pensait que cela pourrait peut-être être un peu nerveux, mais avril s’est déroulé et Rodriguez n’a toujours pas pu le faire avec 104 apparitions au marbre et n’ayant que 25 coups sûrs avec 31 retraits au bâton.

Avec ce départ lent et une fiche de 0 pour 4 contre les Texas Rangers le 9 mai, le manager des Mariners de Seattle, Scott Servais, a fait sortir Rodriguez de la première place. Cette décision a été prise pour essayer de soulager une partie de la pression exercée sur Rodriguez afin qu’il puisse se concentrer sur son amélioration.

Par le Seattle TimesServais a dit :

« Il y a eu beaucoup de travail. Son élan était un peu raté. Son timing n’était pas bon. Il se passe beaucoup de choses. C’est sa deuxième année et les choses ne sont jamais comme si elles étaient la première fois que vous faites quelque chose. La deuxième fois autour de la ligue vous connaît. Vous devez faire quelques ajustements en cours de route, et il le fait.

Julio Rodriguez rebondit et montre à nouveau sa forme de superstar

Avance rapide jusqu’à la fin du mois de mai, et Rodriguez commence à montrer à tout le monde le travail acharné qu’il a accompli et qu’il peut toujours jouer comme il l’a fait lors de la saison 2022. Rodriguez a su faire les ajustements nécessaires pour pouvoir mettre le ballon en jeu et aider les Mariners à gagner les matchs qui devaient être gagnés.

Au cours des sept derniers matchs, Rodriguez a une moyenne au bâton de 0,467 et 1,284 OPS avec deux circuits, sept points produits et six matchs à coups multiples. De plus, au cours de ces sept matchs, la vitesse de sortie moyenne de Rodriguez a été légèrement supérieure à 98 mph.

Rodriguez a même eu quelques mots à dire sur ses performances;

« C’est définitivement payant. J’ai l’impression que nous pouvons tous le voir. Cela a été beaucoup de travail. Comme je le dis toujours, j’ai juste l’impression que traverser des moments difficiles est amusant. C’est amusant de pouvoir s’imposer. Ça a certainement été beaucoup de travail avec des gens proches de moi. Je me sens excité vers où les choses se dirigent et je pense que les choses vont dans la bonne direction maintenant.

Il y a la preuve que ce jeune joueur de baseball a toujours le rythme de production et la puissance qu’il avait en 2022, il a juste mis un peu de temps à le trouver. Maintenant qu’il l’a trouvé, tous les Mariners de Seattle et les fans de baseball espèrent que cela continuera et aidera les Mariners à remporter plus de victoires.