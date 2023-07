Julio Rodríguez perd le Home Run Derby mais gagne à nouveau le cœur de la MLB

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

SEATTLE – Pour la deuxième année consécutive, Julio Rodríguez a remporté le Home Run Derby et a perdu le Home Run Derby le même soir.

Il y a douze mois au Dodger Stadium, la supernova charismatique d’un voltigeur des Mariners s’est annoncée au monde du baseball en menant le Derby avec 32 circuits au premier tour. Avec seulement trois mois de temps de service à son actif, la recrue a immédiatement conquis la foule à guichets fermés de Los Angeles, enchaînant circuit après circuit dans la nuit croustillante de la Californie. Juan Soto, au milieu de son chaos de rumeurs commerciales, a battu Rodríguez en finale, mais ce n’est pas ce dont les gens se souviennent le plus de l’événement.

Heureusement et malheureusement, l’histoire s’est répétée au T-Mobile Park de Seattle lundi soir.

Rodríguez a de nouveau brillé sur la grande scène du sport, cette fois devant une foule locale tonitruante, catapultant sans effort un record de 41 circuits lors de son match d’ouverture contre le double champion Pete Alonso. Et Rodríguez a de nouveau manqué d’essence alors que le jour faisait place au crépuscule, tombant face au vainqueur éventuel Vladimir Guerrero Jr. en demi-finale.

Cependant, comme l’année dernière, les gens se souviendront de cette nuit pour l’émerveillement revigorant de Rodríguez, pour la façon dont un étranger les a fait se sentir, pour la chair de poule, les frissons et les acclamations, et non pour ce qu’il n’a pas réussi à accomplir. Son explosion de 41 balles longues et les chants assourdissants « JU-LI-O » qu’il a inspirés resteront l’une des performances les plus indélébiles et les plus ébouriffantes de l’histoire de l’événement.

Le Home Run Derby est un théâtre qui transcende l’état de jeu typique. Beaucoup d’autres aspects du paysage du baseball professionnel moderne sont calculés pour une hyper-efficacité, orientés vers la rapidité gagnant. Des heures infinies sont passées à extraire la valeur de chaque course et sortie, de chaque lancer et swing. Mais pour une soirée de fête chaque saison, la Major League Baseball suspend la course aux armements.

Pour une nuit, ce commandement idéaliste des sports de jeunesse – Il s’agit de s’amuser, pas de gagner. – redevient réel, ne serait-ce que pour un instant fugace.

Le prédécesseur spirituel de Rodríguez, le triple champion du Derby Ken Griffey Jr. a été le premier à vraiment comprendre cette dynamique et le premier à la communiquer avec succès au public qui regarde le baseball. Au moment où Junior a tourné son chapeau en arrière, tout le monde a compris : cette nuit dans le calendrier du baseball existe parce qu’elle est amusante comme l’enfer.

Cela ne vaut pas la peine de se demander si le nouveau format basé sur le temps de la MLB couronne réellement le meilleur interprète du derby. Ce n’est pas le propos. Comme Mark McGwire l’a dit un jour dans les Simpsons, voulez-vous connaître la vérité, ou voulez-vous me voir chausser quelques dingers ?

La priorisation du théâtre sur la vérité est un compromis valable. Nous regardons le Derby pour être étourdi, pour être émerveillé, pour être diverti, pour voir de grands mecs frapper la balle loin. Peu importe qui gagne si vous étiez suffisamment captivé. Il agit également comme un véhicule parfait pour la MLB pour présenter ses étoiles les plus luminescentes à un public national.

Il y a un an, Rodríguez s’est présenté aux fans de baseball à travers le pays avec sa magnifique performance au Dodger Stadium. Et si 2022 était une introduction, 2023 était une assurance, une garantie que Rodríguez sera dans nos vies de spectateurs de baseball pour les années à venir. Seattle a déjà misé gros sur cet été dernier, inscrivant la recrue de l’année à une prolongation de contrat de 14 ans d’une valeur allant jusqu’à 400 millions de dollars. Pourtant, chaque circuit lundi a servi de rappel glorieux de la particularité d’un joueur et d’une personnalité dont nous sommes témoins.

Oui, il reste encore beaucoup à Rodríguez à accomplir: un vrai titre de Derby, plus de All-Star Games, peut-être un MVP ou deux, et peut-être mener les Mariners à leur première série mondiale et à leur premier titre. Enfer, le gars connaît une saison offensive relativement modeste et n’aurait probablement pas dû être un All-Star sur sa ligne de statistiques. Mais Rodríguez ne se limite jamais aux chiffres.

Il se déplace dans la vie comme il se déplace dans la boîte du frappeur et le champ extérieur : avec une facilité désarmante et captivante qui donne envie de continuer à regarder. Et n’est-ce pas là le but ?

Comme il est devenu clair lors de son match de deuxième tour que Rodríguez tomberait probablement face à son compatriote dominicain aux dreadlocks, le bruit ambiant dans T-Mobile Park a changé de ton. De l’anticipation à la nervosité à la déception totale. Boules dans la gorge. Il n’y avait plus de poudre à canon. La magie était épuisée.

Alors que Guerrero a brisé sa 21e bombe des demi-finales avec son troisième swing dans la période de bonus, dépassant officiellement Rodríguez, vous pouviez entendre 46 952 Seattlites baisser la tête. Mais pas Rodríguez. Le jeune homme de 22 ans s’est précipité pour saluer son ami, le félicitant avec un sourire enfantin étiré sur son visage. La vie continue, les souvenirs sont mis en banque malgré tout.

Après sa première ronde historique, Rodríguez s’est adressé aux admirateurs vêtus de bleu sarcelle en scandant son nom. Dégoulinant de sueur, le souffle toujours troublé par la tâche épuisante de renverser 41 dingers en quelques minutes, Rodríguez saisit le micro du stade.

« Merci pour l’énergie, » haleta-t-il de sa voix de baryton caractéristique. « Je veux continuer. »

Bien que ce souhait spécifique n’ait pas été exaucé lundi, le grand voyage de Julio Rodríguez a à peine commencé.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

