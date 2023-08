Julio Rodríguez établit le record de la MLB avec 17 coups sûrs en quatre matchs

Julio Rodríguez a établi un record dans les ligues majeures avec son 17e coup sûr en quatre matchs, Dylan Moore a réussi deux circuits, Logan Gilbert a enregistré son 14e début de saison de qualité et les Mariners de Seattle ont battu les Astros de Houston 10-3 pour leur cinquième victoire consécutive samedi soir. .

Les Mariners, qui ont une fiche de 13-3 lors de leurs 16 derniers matchs, ont tiré à 1 1/2 matchs derrière les Astros pour la deuxième place de joker AL et ont maintenu une 1/2 partie d’avance sur les Blue Jays de Toronto pour le troisième et dernier Spot de joker AL.

Dans la cinquième manche, après le premier coup de circuit de Moore, le partant de Houston Framber Valdez a lancé un lancer aux pieds de Jose Caballero, qui l’a frappé dans la partie inférieure de sa jambe gauche. Il heurta le sol alors qu’il tentait de s’écarter. Caballero s’est levé, a tendu les bras et a commencé à marcher et à parler vers Valdez, qui a répondu. Cela a provoqué le dégagement des bancs.

Rodríguez jouait le rôle de pacificateur alors qu’il étreignait Valdez par derrière et l’éloignait du groupe au marbre vers le monticule. Aucun coup de poing n’a été lancé et la situation s’est désamorcée. Des avertissements ont été émis aux abris des Astros et des Mariners par l’arbitre du marbre Bruce Dreckman.

Jose Altuve à la cinquième manche est devenu le nouveau membre du club aux 2 000 coups sûrs. Altuve a aligné un lancer 2-2 de Gilbert dans le coin gauche du champ. Altuve essayait d’étirer le simple en double et a été expulsé.

Altuve est le troisième joueur de l’histoire du club des Astros de Houston à atteindre 2 000 coups sûrs en carrière. Il est l’Astro le plus rapide à le faire en seulement son 1 631e match. Altuve a terminé la soirée avec un score de 3 en 5 au marbre.

Gilbert (11-5) n’a cédé que deux points sur huit coups sûrs, en a retiré trois sur des prises et a marché une en six manches. Gilbert a une fiche de 21-4 lorsqu’il lance sur la route dans sa carrière.

Rodríguez, avec un simple au champ gauche en septième manche, a battu un record de la ligue majeure établi en 1925 par Milt Stock des Brooklyn Robins. Le record précédent était de 16 coups sûrs en quatre matchs. Rodríguez a terminé 4 en 6, lui donnant son quatrième match consécutif avec plus de quatre coups sûrs.

Dans la cinquième manche, avec Seattle menant 4-2, Moore a frappé un circuit de deux points au champ droit, puis dans la neuvième manche a lancé un circuit en solo au champ gauche pour le porter à 9-2. Moore a terminé 2 en 4 avec deux circuits et trois points produits. Il s’agit du deuxième match multi-circuits de Moore cette saison.

Sam Haggerty a réussi un circuit en neuvième avec son premier de la saison, ce qui porte le score à 10-2. Les Mariners ont frappé 17 coups sûrs contre le lancer d’Astros.

Valdez (9-9) a accordé six points sur 10 coups sûrs, en retirant cinq sur des prises et en marchant deux en cinq manches. Valdez a accordé 16 points sur 24 coups sûrs au cours de ses trois derniers départs depuis qu’il a lancé un sans coup sûr le 1er août contre les Guardians de Cleveland.

Les trois points des Astros sont sortis de circuits en solo d’Alex Bregman, son 20e de la saison, de Yainer Diaz et de Mauricio Dubón.

Reportage de l’Associated Press.

