Julio Jones: Les Buccaneers de Tampa Bay signent un receveur large pour un contrat d’un an pour renforcer les options de Tom Brady | Nouvelles de la NFL

Julio Jones ajoute à une salle de réception large Bucs empilée

Julio Jones signe un contrat d’un an avec les Buccaneers de Tampa Bay alors qu’il cherche à se rétablir parmi les principaux receveurs de la NFL tout en poursuivant sa recherche d’un anneau du Super Bowl.

Le septuple Pro Bowl et le double receveur All Pro ont passé la saison dernière avec les Titans du Tennessee, mais ont été gênés par une blessure alors qu’il enregistrait un creux de 31 attrapés pour 434 verges et un touché en 10 matchs.

Ce n’était que la quatrième fois en 11 saisons au cours desquelles il n’atteignait pas 1000 verges en réception, Jones l’ayant déjà fait en six années consécutives entre 2014 et 2019 pendant son temps avec les Falcons d’Atlanta.

Les 13 330 verges sur réception de Jones en carrière restent les plus actifs parmi les joueurs actifs de la ligue, avec ses 91,9 verges par match, un record actuel de la NFL.

Le joueur de 33 ans, un choix de premier tour de l’Alabama en 2011, a mené la ligue à deux reprises en verges sur réception en une seule saison en 2015 (1 871) et 2018 (1 677).

Jones faisait partie de l’équipe des Falcons de 2016 qui a perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de Brady au Super Bowl LI après avoir mené 28-3 au troisième quart.

Son arrivée à Tampa renforce un groupe de réception comprenant déjà Mike Evans, qui entre en 2022 cherchant à en faire neuf saisons de réception consécutives de 1000 verges, tout en atténuant la pression sur Chris Godwin au milieu de sa récupération après la déchirure de l’ACL de l’année dernière.

Les Bucs ont également ajouté l’ancien receveur des Falcons Russell Gage plus tôt dans l’intersaison et ont à leur disposition Jaelon Darden, Breshad Perriman, Scotty Miller, Cyril Grayson Jr et Tyler Johnson.

L’introduction de Jones survient également après le départ à la retraite de la cible préférée de Brady dans l’ailier serré Rob Gronkowski.