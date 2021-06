Julio Cesar Chavez Jr sorti de la boîte et battu par la légende de l’UFC Anderson Silva | Nouvelles de boxe

Julio Cesar Chavez Jr a de nouveau perdu après avoir été éliminé par la légende de l’UFC Anderson Silva samedi soir au Mexique.

Le fils du grand mexicain de tous les temps a glissé vers sa dernière défaite dans une série de résultats de plus en plus bizarres en fin de carrière contre Silva, qui est passé avec succès sur le ring de boxe des arts martiaux mixtes.

Silva a remporté une décision partagée après un combat de huit rounds au cours duquel Chavez Jr, dans son 60e combat pro, était très fatigué.

Vingt-quatre heures plus tôt, Chavez Jr n’avait pas pesé dans sa limite, encourant une amende de 100 000 $ à l’adversaire qui l’avait ensuite battu.

Silva, 46 ans, boxait comme un gaucher et, au troisième tour, se contentait de garder ses mains sur ses hanches et de narguer Chavez Jr, beaucoup plus expérimenté, pour s’engager.

Silva a décroché un uppercut au quatrième tour, date à laquelle Chavez Jr semblait avoir du mal à avoir un impact.

Au sixième, le visiteur brésilien battait régulièrement le Mexicain au poing.

Chavez Jr a été ensanglanté lors du dernier tour – deux des trois juges ont favorisé Silva (77-75, 75-77, 77-75).

Ces dernières années, Chavez Jr a attiré la colère de son père au bord du ring lorsqu’il s’est curieusement retiré lors de son combat contre Daniel Jacobs. Il a ensuite perdu contre le concurrent inconnu Mario Abel Cazares lors d’un retour au Mexique.

Silva avait déjà disputé deux matchs de boxe auparavant – il a perdu ses débuts en 1998, puis a gagné en 2005 – mais est l’un des plus grands champions de MMA de tous les temps.

