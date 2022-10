Juliette Porter parle de la saison 5 de “Siesta Key” et de Kelsey : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Guy Aroch avec l’aimable autorisation de MTV

Kelsey Owens a enflammé les médias sociaux lorsqu’elle a affirmé (via Instagram) qu’elle avait été renvoyée de Siesta Key : déménagements à Miami lors d’une soirée casting en août. Cependant, la star de l’émission, Juliette Porter, dit qu’il y a plus à l’histoire. «Ce que je pense a été très mal interprété dans les médias et sur Instagram, c’est… c’est un travail. On a signé des contrats et on signe pour un certain nombre d’épisodes”, a expliqué Juliette à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Elle était inscrite pour un certain nombre d’épisodes et elle avait terminé ce cycle. Elle savait dans quoi elle s’embarquait.

Juliette a cependant convenu que la situation n’avait pas été gérée de manière totalement équitable. “La façon dont il lui a été livré… Je ne pense pas qu’elle était tout à fait prête à partir [that night]”, a admis Juliette. « Mais ce n’était pas une nouvelle choquante. Elle savait à quoi elle s’était inscrite, mais la façon dont cela lui avait été livré n’était pas correcte. Cela n’aurait pas dû être ainsi et je pense que la production le sait. Je lui souhaite le meilleur et j’ai ressenti pour elle à ce moment-là, et je le fais toujours, mais elle savait qu’elle n’allait être présente que pendant un certain nombre d’épisodes.

Juliette a confirmé que Kelsey sera toujours dans “beaucoup” de la cinquième saison de l’émission, qui débutera le 27 octobre. “Je ne pense pas qu’il y ait eu grand-chose pour Kelsey à Miami, et l’émission est à Miami maintenant”, a-t-elle ajouté. . “Donc, cela n’avait tout simplement pas de sens. C’est juste la réalité. Mais elle en parle beaucoup cette saison et vous verrez une grande partie de son histoire. Je lui souhaite le meilleur et je déteste que cela ait dû se passer de cette façon.

Kelsey et Juliette ont traversé beaucoup de choses pendant leur passage dans la série. Ils ont commencé comme ennemis, mais sont ensuite devenus des amis très proches et des colocataires. Leur amitié a commencé à se débattre, cependant, lorsque Juliette a commencé à sortir avec Sam Logan, et Kelsey l’a accusée de n’être avec lui que pour son argent. Cela a entraîné une bagarre physique entre les deux, mais ils ont pu s’entendre à l’amiable à la fin de la saison 4.

“Nous n’avons pas vraiment de relation maintenant”, a admis Juliette. “Vous la verrez et je parle beaucoup cette saison, et elle a marché pendant [my swimsuit line] à la Miami Swim Week, qui était vraiment spéciale. Mais je ne dirais pas que nous sommes vraiment amis. Nous sommes à un moment de notre vie où les choses changent, et maintenant qu’elle a clos ce chapitre, je ne la verrai probablement plus autant. Nous avons commencé à faire cela alors que nous étions à peine sortis du lycée. Donc je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de relation maintenant, mais peut-être que dans le futur je la reverrai et nous pourrons nous reconnecter.

Voir plus de notre interview avec Juliette ci-dessous!

Sur son petit ami, Clark, hésitant à filmer : Je pense qu’au début, il ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait que je sois très sous les yeux du public et que les gens dans ma vie doivent l’être aussi. Vous verrez comment ça se passe beaucoup cette saison, mais c’est dur pour lui. C’est une courbe d’apprentissage. Je le fais depuis six ans et j’ai encore du mal avec ça parfois. Cela ajoute certainement un peu de stress à notre relation, mais c’est un compromis. Parfois, vous devez faire des choses que vous ne voulez pas faire et vous voyez certainement cela se jouer avec lui et moi.

Sur comment elle et Clark vont maintenant : Vous m’avez vu traverser tellement de relations qui étaient toxiques pour moi. Cette fois, j’ai vraiment appris de mes erreurs. J’essaie de prendre le traumatisme que j’ai vécu et de le transformer en apprentissage. Avec Clark, j’ai enfin trouvé un mec qui est différent des mecs avec qui je suis sortie par le passé. J’espère vraiment que les gens verront ça. Nous sommes vraiment heureux. J’ai l’impression d’être stable. C’est quelque chose dont j’avais vraiment envie.

Sur le tournage avec son ex, Sam : En fait, nous n’avions pas besoin de beaucoup filmer ensemble. J’adore le fait que la série le garde vraiment vraiment, et la réalité de la situation est que nous ne traînerions pas ensemble. Je ne sortirais pas avec mon ex. Nous nous voyons parfois mais c’est une situation lors d’une fête de groupe. Je souhaite le meilleur à Sam. Personnellement, je n’aime pas être près de lui. Je n’aimais pas tourner avec lui. J’ai l’impression qu’il est si différent maintenant que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Le spectacle et le tournage sont définitivement quelque chose qui l’a changé. C’est une grande partie de sa vie maintenant et je pense qu’il ne veut peut-être pas l’admettre, mais il aime vraiment ça. Je suis d’accord pour qu’il soit dans la série, mais dans un monde idéal… il n’y serait pas autant. Il est inoffensif, mais personne ne veut être autour de son ex, soyons réalistes.

Où elle en est avec Jordana [Barnes] à présent: J’ai l’impression d’être une personne très indulgente. J’aime avancer. J’ai commencé à créer plus d’amitié avec Jordana. Je m’identifie beaucoup à elle. Vous verrez cette saison qu’elle traverse en quelque sorte beaucoup de choses que j’ai vécues parce qu’elle se rapproche beaucoup de Sam. Parfois, quand j’entends Jordana parler, je me dis… oh mon Dieu, j’ai déjà eu ce même problème auparavant, s’il vous plaît, apprenez de moi !

Où elle en est avec Cara [Geswelli] à présent: Cara est un tel personnage. Elle ne supporte aucun BS et j’admire vraiment cela chez elle. J’ai tellement détesté Cara [in earlier seasons]. Elle a beaucoup mûri et elle t’avouera qu’elle adorait se mettre dans ma peau. J’avais l’habitude d’être très facile à attraper – et je le suis toujours – mais l’une de ses choses préférées à faire était de me faire chier. Elle et moi avons définitivement parcouru un long chemin.

Sur ce qu’elle a le plus hâte que les téléspectateurs voient cette saison: Je suis tellement excitée pour la Miami Swim Week ! Ce fut la semaine la plus stressante mais la plus incroyable de tous les temps. C’était tellement énorme pour JMP The Label et je me sens tellement reconnaissant et excité que les gens le voient. Ce fut un moment qui m’a vraiment semblé réel. Souvent, je n’ai pas l’impression que quelque chose me semble important et mon travail consiste simplement à aller dans un bar et à voir comment les choses se déroulent. Ce moment, avoir ma marque de maillots de bain là-bas, a été l’une des choses les plus incroyables que j’ai jamais faites dans cette émission. Je suis ravi que les gens voient ça.