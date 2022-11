Juliette et Meghan se disputent Clark – Avant-première exclusive – Hollywood Life

Juliette Porter affronte Meghan Bischoff dans une scène tendue de l’épisode du 10 novembre de Clé de la sieste. Les dames sont à la même fête lorsque la confrontation se termine. Juliette voulait avoir un mot avec Meghan pour avoir affirmé que le petit ami de Juliette, Tambour Clark, flirtait avec elle. « Allons-y », commence Juliette. “J’ai entendu dire que tu racontais aux gens que mon petit ami flirtait avec toi.”

Suite Clé de la sieste

Meghan s’en tient à son histoire, applaudissant en retour, “Parce qu’il le fait!” La réponse amène Juliette à qualifier Meghan de «menteuse» et à ajouter: «J’ai entendu de tant de gens que vous êtes tellement plein de merde.» L’amie de Meghan intervient pour la défendre, insistant sur le fait qu’elle a également vu le flirt se produire. Cela met Juliette encore plus loin.

“Je m’en fous vraiment”, rétorque-t-elle. « Je ne sais pas qui tu es et je ne me souviens pas t’avoir jamais rencontré. Donc ça n’a pas d’importance. Je n’ai pas besoin que vous le validiez. Meghan défend son amie, mais Juliette en est une à ce moment-là. “Je suis vraiment en colère contre toi”, dit-elle à Meghan. “J’essayais d’être gentil avec toi et maintenant tu vas me manquer de respect comme ça ?”

Meghan dit que le prétendu flirt l’a rendue “mal à l’aise” et partage qu’elle est allée voir ses amis “bouleversée” parce que c’est arrivé. “Je me sens TELLEMENT mal pour toi”, répond Juliette, sarcastique. “Ce que tu aurais dû faire, c’est venir me voir et me le dire en face au lieu de faire le tour et de le dire à tout le monde à la fête et de m’embarrasser.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le reste du combat se jouera sur l’épisode de ce soir de Clé de la sieste. Bien sûr, Juliette et Meghan ont déjà une histoire, car Meghan est sortie avec l’ex de Juliette, Sam Logan, après la rupture du couple. Juliette et Meghan ont eu un cœur à cœur à propos de Sam plus tôt cette saison, mais il semble que toutes les bonnes vibrations entre eux ont disparu depuis longtemps maintenant !