Juliette Binoche et Ralph Fiennes sur leurs retrouvailles pour « The Return »

Le retour en Grèce avec le drame historique « Le Retour » a été une affaire d’émotion pour Juliette Binoche, Ralph Fiennes et le réalisateur-producteur Uberto Pasolini. « Répondre à ce rêve, à ce besoin d’Uberto et à sa passion pour l’histoire… Nous avons été vraiment émus », a déclaré Binoche avant de fondre en larmes aux côtés de sa co-star et réalisatrice lors de la conférence de presse du film au Festival du film de Thessalonique.

« C’était émouvant parce que c’est ce que l’on souhaite en tant qu’acteur », a poursuivi Binoche d’une voix chevrotante, tandis qu’un Pasolini visiblement larmoyant était assis à ses côtés. « Nous savons à quel point c’est difficile [to get a film made]. Quand nous avions [Pasolini] rentrer chez lui avec les disques durs avec lesquels il pouvait travailler et réaliser ce souhait, c’était comme si tout allait bien pour nous. Nous allons bien.

« Le Retour », basé sur le poème grec ancien « Odyssée » d’Homère, est un projet passionné qui dure 30 ans pour le réalisateur de « Still Life » et « Nowhere Special », mieux connu pour être le producteur nominé aux Oscars de « The Full Monty ». .» Dans l’épopée – qui débute aux États-Unis le 6 décembre via Bleecker Street – Fiennes incarne Ulysse alors qu’il s’échoue sur les côtes de son île natale d’Ithaque après 20 ans de combat dans la guerre de Troie. Binoche incarne Pénélope, l’épouse d’Ulysse qui a passé deux décennies à défendre l’héritage familial et qui se retrouve désormais prisonnière dans sa propre maison.

« En travaillant avec Juliette et Ralph, la plupart du temps, vous parlez d’action et vous vous contentez de regarder, de regarder et de regarder parce que c’est extraordinaire. Ils vous donnent quelque chose de plus complexe que ce dont vous auriez pu rêver », a déclaré Pasolini. « Quand vous faites un film, vous vivez pour ces moments. Cela vous rappelle ce que disait Bergman, selon lequel la plus belle chose à regarder est le visage. Quand ces deux visages communiquent comme ils le font dans ce film, c’est une bénédiction.

Juliette Binoche et Ralph Fiennes ont tous deux reçu un prix honorifique Golden Alexander lors de la projection de « The English Patient » lors du Festival du film de Thessalonique.

Avec l’aimable autorisation du Festival du film de Thessalonique

Les acteurs sont également présents au Festival du film de Thessalonique en tant que récipiendaires du prix Golden Alexander de cette année pour leurs œuvres respectives, qui comprennent deux autres collaborations dans « Le Patient anglais » et « Les Hauts de Hurlevent ». Fiennes a pleuré en montant sur scène pour recevoir le prix aux côtés de Binoche vendredi soir. « Je suis très reconnaissant et honoré d’être ici aux côtés de cette femme merveilleuse », a-t-il déclaré au public, ajoutant : « Elle se donne d’une manière que je n’ai connue avec aucun autre acteur. Comme vous pouvez le constater, je suis plein d’émotion. Je l’aime beaucoup.

S’exprimant lors de la conférence de presse samedi à propos de leurs retrouvailles 28 ans après le film oscarisé « Le Patient anglais » d’Anthony Minghella, Binoche a qualifié cela de « destin ».

« Partager l’histoire [in ‘The Return’] avec Ralph, c’était très spécial parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années et arrivons probablement à un âge où l’on voit que cela pourrait être notre dernier film », a-t-elle ajouté, tandis que Fiennes disait : « Nous sommes restés de très bons amis tout au long du film. les années et j’ai pensé que c’était la bonne chose. Comme [Juliette] a dit, c’était le destin. C’était tellement bien que nous nous réunissions dans cette histoire d’un homme et d’une femme se réunissant à nouveau.

Ralph Fiennes et Juliette Binoche au théâtre olympique de Thessalonique vendredi.

Avec l’aimable autorisation du Festival du film de Thessalonique

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure son portrait de Pénélope était pertinent pour les femmes contemporaines, Binoche a qualifié son personnage de « femme très moderne même si elle est un archétype ». « Ce n’est pas une épouse soumise, elle fait son propre voyage dans une sorte de désespoir. La patience qu’a dû avoir cette femme pour qu’il revienne est énorme, et si nous pouvons faire un parallèle avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, notre côté féminin doit souhaiter que ce besoin de conquête change, transformer. Je peux considérer l’histoire d’Ulysse comme une histoire sur les côtés féminin et masculin de nous-mêmes qui ont besoin de se réunir.

« Vous pouvez lire l’histoire à plusieurs niveaux », a-t-elle poursuivi. « C’est pour cela que ce film est moderne même s’il s’agit d’un classique. Encore plus moderne aujourd’hui qu’à l’époque.

Un membre du public a établi un autre parallèle entre le film et la vie réelle en mentionnant que Penelope pouvait représenter un film d’art et d’essai et que les nombreux prétendants qui tentaient de bousculer son intention pouvaient être considérés comme ceux qui faisaient obstacle à la réalisation de films indépendants. À cela, Fiennes a déclaré que « nous sommes assez coincés dans ces étiquettes d’art et essai versus commercial. Cela me semble être un vieux langage et j’espère que la jeune génération de cinéastes qui forgent le cinéma de demain ne tombera pas dans ce piège binaire.»

Juliette Binoche arrive vendredi au théâtre olympique de Thessalonique.

Avec l’aimable autorisation de Tony Theodorakis

Il a poursuivi en disant qu’il espère que les cinéastes émergents créeront « une infrastructure et une manière de parler avec le public qui mettra fin à cela, de sorte que dans un cinéma, vous puissiez avoir ce que nous pourrions appeler des films d’art et d’essai et des films commerciaux jouant côte à côte. Je pense que ce serait formidable de briser cette barrière.

Pasolini est revenu sur le commentaire de Fiennes plus tard dans la conversation lorsqu’on l’a interrogé sur l’effet des streamers, affirmant que nous devrions considérer la narration comme un « continuum » et que les streamers confirment que certaines choses « attireront moins de gens, d’autres en attireront davantage ».

« Les streamers contribuent à faire connaître des films qui n’ont pas été distribués en salles dans certains pays. Peut-être que Mubi est plus intéressé par un cinéma en particulier que Netflix, mais je pense qu’ils nous aident. [while] je crois toujours que le cinéma doit être regardé sur grand écran, parmi d’autres personnes.

De retour en Grèce, où une partie du film a été tournée avant que la production ne soit transférée en Italie, Fiennes a déclaré avoir trouvé Ithaque comme un « lieu très puissant » et la Grèce comme « un pays extraordinaire ». « Il y a une certaine énergie ou puissance que j’identifie dans ses îles, ses paysages marins et ses montagnes. Je ressens la même chose sur la côte ouest de l’Irlande. C’est très puissant de ressentir ces esprits.