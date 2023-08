Julien Lopetegui quitte le poste d’entraîneur des loups ; Gary O’Neil en ligne comme remplaçant

Entraîneur vainqueur de la Ligue Europa, Julien Lopetegui a quitté son poste chez les Wolves juste avant leur match d’ouverture de la saison de Premier League. Les raisons sont qu’il serait mécontent de la politique de recrutement du club.

Selon la déclaration faite par le club mardi, « Wolves et Julen Lopetegui sont parvenus à un accord pour se séparer, mettant fin au règne de neuf mois de l’Espagnol en tant qu’entraîneur-chef du club. »

« L’entraîneur-chef et le club ont reconnu et accepté leurs divergences d’opinion sur certaines questions et ont convenu qu’une résiliation à l’amiable de son contrat était la meilleure solution pour toutes les parties. »

L’ancien entraîneur-chef de Bournemouth, Gary O’Neil, limogé cet été après avoir dirigé les Cherries vers la sécurité de haut vol, serait en ligne pour remplacer Lopetegui.

L’ancien patron de l’Espagne et du Real Madrid, Lopetegui, a rejoint les Wolves en novembre, remplaçant Bruno Lage, avec le dernier club de la Premier League et les a aidés à rester dans l’élite, terminant 13e.

Mais le joueur de 56 ans aurait été frustré par son approche sur le marché des transferts, avec un certain nombre de joueurs de la première équipe partant cet été et peu de remplaçants trouvés.

Les loups ont vendu Ruben Neves, Conor Coady, Nathan Collins et Raul Jimenez et n’ont recruté que deux joueurs en transferts gratuits – Matt Doherty et Tom King.

La déclaration du club a ajouté: « Des pourparlers se sont poursuivis ces dernières semaines, tenus avec le plus grand respect et la plus grande cordialité, donnant au club du temps et de l’espace pour commencer à travailler sur la recherche d’un successeur, tout en veillant également à ce que Julen et son personnel en coulisses puissent poursuivre leur préparation prévue. pour s’assurer que l’équipe de jeu serait dans les meilleures conditions possibles pour le début de la saison de Premier League. »

Dans sa propre déclaration, Lopetegui a déclaré: « Je souhaite bonne chance aux Wolves et à tout le monde au club pour l’avenir, et je les remercie pour l’opportunité qui m’a été accordée à l’époque de prendre en charge ce merveilleux club.

« Ça a été un honneur de vivre cette aventure. Aussi, bien sûr, je tiens à remercier les joueurs, qui ont toujours donné le maximum pour atteindre nos objectifs, et surtout les fans qui m’ont fait sentir comme l’un d’eux dès le premier instant et qui ont toujours été incroyables avec moi, mon staff et ma famille. »

Lopetegui, dont le personnel de backroom de Pablo Sanz, Juan Peinado, Oscar Caro, Edu Rubio, Borja De Alba Alonso et Daniel Lopetegui partira également, a pris le relais avec le club dans une situation désespérée.

Il a remporté neuf matchs de championnat à partir de ce moment, battant Liverpool et Tottenham à Molineux, alors que le club a terminé en toute sécurité au milieu du tableau pour prolonger son séjour de haut vol dans une sixième saison.

« Au nom de tout le monde au club, je tiens à remercier Julen et son équipe pour leur dévouement et leur travail acharné pendant leur séjour au club de football », a déclaré le directeur sportif Matt Hobbs.

« Ils ont été amenés dans le but principal de maintenir le club en Premier League la saison dernière, un objectif qu’ils ont atteint avec des matchs à perdre.

« Alors que notre ambition était de passer ensemble à la nouvelle saison, il est de notoriété publique qu’il y avait des divergences d’opinion sur certains sujets clés, et il a été convenu par toutes les parties qu’il serait préférable de se séparer avant la nouvelle campagne.

« Après une pré-saison réussie, pleine de travail acharné et de bonnes performances, Julen et son équipe quittent l’équipe en pleine forme avant l’ouverture de la saison la semaine prochaine, ce qui donnera à son successeur la meilleure plate-forme possible pour réussir. »

Les loups ouvrent leur saison à Manchester United lundi.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)