Julie, Romeo, Honey, Rambo : l’équipe indienne de sauvetage Pawsome pour la tragédie de la Turquie

Une équipe de quatre chiens indiens est engagée dans des opérations de sauvetage dans la Turquie frappée par le tremblement de terre avec leurs collègues de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF).

L’équipe de l’équipe compte quatre labradors – Julie, Romio, Honey et Rambo. Deux équipes distinctes de la NDRF sont parties pour la Turquie mardi avec les chiens

L’équipe est experte en reniflage et spécialement formée pour aider aux opérations de sauvetage. Avec les équipes de la NDRF, l’escouade canine aide à rechercher et à secourir les personnes coincées sous les débris dans les zones touchées par le séisme massif qui a frappé la Turquie lundi.

Plusieurs pays ont envoyé des équipes de chiens avec des équipes de secours pour aider le pays.

Jusqu’à présent, plus de 24 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie et des milliers d’autres sont blessées.

Parmi les régions les plus touchées de Turquie figurent Kahramanmaras et Antakya. Des opérations de sauvetage 24 heures sur 24 se déroulent dans les zones touchées pour rechercher les personnes coincées sous les décombres des bâtiments tombés. Le froid glacial dans la région a aggravé la situation. Sans nourriture, électricité, nécessités médicales et abris adéquats, la survie des personnes est devenue un défi.

Outre le nombre impressionnant de décès, l’économie du pays a également été fortement touchée. Pour aider, la Banque mondiale s’est engagée à verser 1,78 milliard de dollars d’aide à la Turquie pour l’aider dans ses efforts de secours et de redressement.