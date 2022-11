Julie Powell, rédactrice culinaire de “Julie & Julia”, est décédée à 49 ans

Julie Powell, l’écrivain culinaire derrière “Julie & Julia”, est décédée à 49 ans.

Powell est rapidement devenu une sensation sur Internet après avoir blogué pendant un an sur la réalisation de chaque recette dans “Maîtriser l’art de la cuisine française” de Julia Child.

Son blog lui a valu un contrat de livre et plus tard une adaptation cinématographique.

Powell est décédée d’un arrêt cardiaque le 26 octobre à son domicile dans le nord de l’État de New York, a rapporté le New York Times. Sa mort a été confirmée par Judy Clain, e-mail de Powell et rédactrice en chef de Little, Brown.

“C’était une écrivaine brillante et une personne audacieuse et originale et elle ne sera pas oubliée”, a déclaré Clain dans un communiqué à l’Associated Press. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont connu et aimé Julie, que ce soit personnellement ou à travers les liens profonds qu’elle a forgés avec les lecteurs de ses mémoires.”

Powell a sorti “Julie & Julia : 365 jours, 524 recettes, 1 petite cuisine d’appartement” en 2005. Le livre est devenu un succès et a ensuite été transformé en film, “Julie & Julia”. Powell a été interprété par Amy Adams dans le film et Meryl Streep a joué le rôle de Julia Child.

Powell a publié un deuxième livre, “Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession”. Dans ce document, Powell a révélé qu’elle avait une liaison et la douleur d’aimer deux hommes à la fois.

“Les gens qui viennent du film ‘Julie & Julia’ et qui ramassent ‘Cleaving’ vont avoir un coup de fouet émotionnel”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2009. “Je ne crois pas que ce sera un film de Nora Ephron .”

Sa liaison a commencé en 2004 alors qu’elle terminait son premier livre. En 2006, elle avait décroché un apprentissage dans une boucherie à deux heures au nord de New York, ce qui lui offrait une évasion de son mariage en ruine et un endroit pour explorer sa curiosité d’enfance avec les bouchers.

“La façon dont ils tenaient un couteau dans la main était comme une extension d’eux-mêmes”, a-t-elle déclaré. “Je suis une personne très maladroite. Je ne fais pas de sport. Ce genre de compétence physique m’est vraiment étranger, et j’en suis vraiment envieux.”

Le livre explore le lien entre la boucherie et sa propre vie romantique torturée. À un moment donné, alors qu’elle coupait le tissu conjonctif d’une patte de cochon, elle écrit : « C’est triste, mais aussi un soulagement, de savoir que deux choses si étroitement liées peuvent se séparer avec si peu de violence, laissant des surfaces lisses au lieu de lambeaux sanglants. .”

Le deuxième livre de Powell a puisé dans l’intérêt croissant pour la boucherie à l’ancienne et son expérience de trancher de la viande l’a en fait amenée à en manger moins. Elle défendait les animaux élevés et abattus sans cruauté.

“Les gens veulent se salir les mains. Les gens veulent participer au processus. Les gens veulent savoir d’où vient leur nourriture”, a déclaré Powell. “Les gens ne veulent plus du mystère.”

Elle laisse dans le deuil son époux, Éric.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.