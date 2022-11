Julie Powell, rédactrice culinaire de “Julie & Julia”, décède à 49 ans – National

L’écrivain culinaire Julie Powell, qui est devenue une chérie d’Internet après avoir blogué pendant un an sur la réalisation de toutes les recettes de Julia Child’s Maîtriser l’art de la cuisine française, menant à un contrat de livre et à une adaptation cinématographique, est décédé. Elle avait 49 ans.

Powell est décédée d’un arrêt cardiaque le 26 octobre à son domicile dans le nord de l’État de New York, a rapporté le New York Times. Sa mort a été confirmée par Judy Clain, e-mail de Powell et rédactrice en chef de Little, Brown.

Lire la suite:

“C’était une écrivaine brillante et une personne audacieuse et originale et elle ne sera pas oubliée”, a déclaré Clain dans un communiqué. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont connu et aimé Julie, que ce soit personnellement ou à travers les liens profonds qu’elle a forgés avec les lecteurs de ses mémoires.”

Livre de Powell de 2005 Julie et Julia : 365 jours, 524 recettes, 1 petite cuisine d’appartement est devenu le film à succès réalisé par Nora Ephron Julie et Juliaavec l’auteur décrit dans le film par Amy Adams et Meryl Streep comme enfant.





Son deuxième et dernier effort – intitulé Clivage : une histoire de mariage, de viande et d’obsession – était un peu choquant dans son honnêteté. Powell a révélé qu’elle avait une liaison, la douleur d’aimer deux hommes à la fois, de son penchant pour le sadomasochisme et même un accès de sexe auto-punissant avec un inconnu.

“Les gens qui viennent du film Julie et Julia et ramasser Clivage vont subir un coup de fouet émotionnel », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2009.« Je ne crois pas que ce sera un film de Nora Ephron.

Powell a commencé sa liaison en 2004 alors qu’elle mettait la touche finale à son premier livre, une fois qu’elle écrit quand elle était “les yeux étoilés et vaguement mécontente et avait trop de temps libre”.

Lire la suite:

En 2006, elle avait décroché un apprentissage dans une boucherie à deux heures au nord de New York, ce qui lui offrait une évasion de son mariage en ruine et un endroit pour explorer sa curiosité d’enfance avec les bouchers.

“La façon dont ils tenaient un couteau dans la main était comme une extension d’eux-mêmes”, a-t-elle déclaré. « Je suis quelqu’un de très maladroit. Je ne fais pas de sport. Ce genre de compétence physique m’est vraiment étranger, et je suis vraiment envieux de ça.

Le livre explore le lien entre la boucherie et sa propre vie romantique torturée. À un moment donné, en coupant le tissu conjonctif d’une patte de cochon, elle écrit : « C’est triste, mais aussi un soulagement, de savoir que deux choses si étroitement liées peuvent se séparer avec si peu de violence, laissant des surfaces lisses au lieu de lambeaux sanglants. .”

Lire la suite:

Son livre a puisé dans l’intérêt croissant pour la boucherie à l’ancienne et son expérience de trancher de la viande l’a en fait amenée à en manger moins. Elle défendait les animaux élevés et abattus sans cruauté.

« Les gens veulent se salir les mains. Les gens veulent participer au processus. Les gens veulent savoir d’où vient leur nourriture », a déclaré Powell. “Les gens ne veulent plus du mystère.”

L’histoire continue sous la publicité

Elle laisse dans le deuil son époux, Éric.