Julie Otsuka et Ed Yong remportent les médailles Carnegie pour l’excellence

NEW YORK (AP) – La romancière Julie Otsuka a de forts souvenirs des bibliothèques de son enfance en Californie – les balades à vélo avec sa meilleure amie à la succursale locale; le son doux et ferme des bibliothécaires refermant les livres ; les sacs à provisions qu’elle et son amie rempliraient de science-fiction et d’autres histoires.

« J’avais l’impression de vivre à la bibliothèque », dit-elle. “Je me sentais très libre d’explorer là-bas et d’explorer loin des yeux des adultes.”

La communauté des bibliothèques a également des sentiments chaleureux à propos d’Otsuka. Son roman “The Swimmers”, dans lequel un groupe de nageurs racontent collectivement leurs routines quotidiennes et ce qui se passe lorsque ces routines sont perturbées, a remporté la médaille Andrew Carnegie pour l’excellence dans la fiction, une distinction de 5 000 $ décernée par l’American Library Association. “Un monde immense : comment les sens des animaux révèlent les royaumes cachés qui nous entourent” d’Ed Yong a remporté la médaille non-fiction, qui est également accompagnée d’un prix en espèces de 5 000 $.

“Julie Otsuka se révèle être un maître de la voix narrative, équilibrant de manière passionnante l’incroyable vitalité de la vie communautaire avec la myriade de défis auxquels sont confrontés les individus et les familles au sein de cette communauté”, a déclaré Stephen Sposato, président du comité de sélection des médailles, dans un communiqué publié dimanche. .

“Et, se distinguant même au cours d’un récent âge d’or de l’écriture sur la nature, Ed Yong éblouit par une exploration profondément réfléchie des nombreux modes de perception sensorielle que la vie a évolués pour naviguer dans le monde, écrite avec une fraîcheur exaltante.”

Otsuka, 60 ans, a également écrit les romans “Le Bouddha dans le grenier”, lauréat du prix PEN/Faulkner en 2011 ; et “Quand l’empereur était divin.” Ses autres honneurs incluent une bourse Guggenheim et un prix Arts and Letters en littérature de l’American Academy of Arts and Letters.

Yong, 41 ans, originaire de Malaisie qui a émigré au Royaume-Uni à l’adolescence, est rédacteur pour The Atlantic. Il a remporté un prix Pulitzer en 2021 pour ses reportages sur la pandémie de coronavirus. Comme Otsuka, Yong a été très tôt influencé par les bibliothèques. “Curieusement pour les espaces intérieurs, les bibliothèques étaient pour moi des passerelles vers le monde naturel”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Enfant, j’ai passé beaucoup de temps à lire des livres qui ont élargi mes connaissances – et mon amour – de la nature, et je ne peux qu’espérer que ‘An Immense World’ fasse de même pour les gens d’aujourd’hui.”

Les médailles Carnegie ont été créées en 2012, avec l’aide d’une subvention de la Carnegie Corporation de New York. Les précédents lauréats sont James McBride, Doris Kearns Goodwin et Matthew Desmond.

Hillel Italie, The Associated Press