Julie Harrington: chef de BHA sur la lutte contre le scandale des photos de Gordon Elliott, les réclamations de drogue de Jim Bolger et Covid au cours des six premiers mois | Nouvelles de course

Dire que les six premiers mois ont été dramatiques et chargés pour la nouvelle directrice générale de la British Horseracing Authority (BHA), Julie Harrington, ce serait prendre à la légère.

L’ancienne PDG de British Cycling, qui a également travaillé comme cadre supérieur chez Northern Racing et directrice des opérations à la FA – supervisant le stade de Wembley et St George’s Park – a commencé son mandat le 4 janvier de cette année, le même jour où le Premier ministre Boris Johnson a confirmé un autre confinement national.

Comme cela avait été le cas lors du verrouillage précédent, les courses se sont poursuivies à huis clos, mais l’annonce du gouvernement s’avérerait être la première de nombreuses surprises dans un début chaotique de 2021.

« Malgré les critiques, nous avons fait ce qu’il fallait dans l’affaire Elliott »

Le début du mois de mars, généralement dominé par les discussions sur le prochain festival de Cheltenham, a vu une histoire qui a ébranlé l’industrie des courses, entraînant avec elle des gros titres indésirables.

Une image montrant l’entraîneur irlandais Gordon Elliott assis sur un cheval mort est apparue et a été largement diffusée, menant à une enquête sérieuse suivie par des excuses rampantes d’Elliott.

Image:

Le BHA n’a pas tardé à interdire à Gordon Elliott d’amener des coureurs en Grande-Bretagne après la sortie d’une photo montrant l’entraîneur irlandais assis sur un cheval mort



Malgré l’incident survenu en Irlande, Harrington et le BHA ont rapidement interdit à Elliott d’avoir des coureurs en Grande-Bretagne. Trop rapide au goût de certains.

« Nous avons reçu des critiques pour avoir agi avant les Irlandais, mais nous avons fait ce qu’il fallait pour les courses britanniques », a déclaré Harrington. Sky Sports Racing. « Nous n’avons pas eu le luxe d’attendre, nous avons dû poser un jalon.

« Aucun de nous n’a entendu toutes les preuves dans l’affaire. Le panel disciplinaire irlandais a entendu toutes les preuves et nous devons avoir confiance qu’ils ont pris la bonne décision. Nous étions heureux de rendre leur sanction. »

Image:

Harrington lors d’un précédent poste de directeur des opérations à la FA



« Nous sommes en concurrence avec Netflix et la pizza »

Alors que la saison des courses d’obstacles touchait à sa fin à la fin du mois d’avril, un problème familier et émouvant refait surface.

Un rapport du Racing Post a souligné les craintes croissantes, reprises par de nombreux entraîneurs et propriétaires, que la diminution des prix en argent risquait de laisser l’industrie britannique des courses loin derrière ses rivaux internationaux.

Les retours des 10 meilleures courses de plat britanniques en 2020 sont tombés à seulement 3,8 millions de livres sterling, soit une baisse de 64% par rapport à 2019, tandis que le derby valait 500 000 livres sterling, contre 1,6 million de livres sterling.

















2:10



Harrington dit qu’il n’y a pas de solution simple aux luttes des courses britanniques pour maintenir des niveaux compétitifs de prix en argent



La BHA a annoncé le retour des montants minimaux de prix aux niveaux d’avant le coronavirus lorsqu’elle a publié sa liste de rencontres en février, avec la contribution du Levy Board près de 50% plus élevée.

« Ce n’est pas seulement un problème de Covid », a déclaré Harrington. « De toute évidence, il y a eu des défis sans revenus de foule et nous sommes vraiment reconnaissants que le Levy Board et les réserves que nous avons là-bas aient été en mesure de supporter la pression et de faire en sorte que l’argent des prix coule à travers les participants.

« S’il y avait une solution facile pour gagner de l’argent, quelqu’un de plus intelligent que moi l’aurait fait il y a dix ans.

« Nous ne comparons pas des pommes avec des pommes avec des juridictions internationales. Ce sont soit des monopoles, soit ils sont plus fortement subventionnés par le gouvernement.

Image:

L’entraîneur Ed Walker a récemment décrit une partie des prix en argent des courses britanniques comme « pathétiques » et une « grande préoccupation »



« Il n’y a pas une seule baguette magique pour nous assurer que nous restons compétitifs sur le plan international. Ces courses internationales de premier plan sont la base sur laquelle le sport est construit. S’assurer qu’ils restent compétitifs sur le plan international nécessitera un soutien supplémentaire du gouvernement central.

« L’une des choses que nous devrions tous adopter, c’est que nous avons tous des objectifs différents et des payeurs différents, mais la seule chose qui nous passionne tous est la santé à long terme du sport. Nous sommes à notre meilleur lorsque nous nous réunissons pour protéger ça.

« Nous sommes en concurrence avec Netflix et une pizza. Nous avons besoin de gens pour venir courir ou les plus gros investisseurs dans le sport, les propriétaires, pourraient prendre leur argent ailleurs.

« Travailler ensemble pour protéger cet avenir à long terme est quelque chose qui m’a ramené au sport et c’est quelque chose qui me passionne vraiment. »

« Les entraîneurs doivent savoir que les règles du jeu sont équitables »

L’attention a de nouveau été attirée de l’autre côté de la mer d’Irlande en juin, alors que l’entraîneur de renom de Flat, Jim Bolger, a exprimé de nouvelles inquiétudes du public concernant le problème des tricheurs de drogue dans les courses irlandaises.

S’adressant à l’Irish Independent, Bolger a affirmé connaître l’identité de certains des auteurs, ayant précédemment décrit le problème comme le « problème numéro un du sport ».

















2:08



L’entraîneur Jim Bolger a déclaré à Sky Sports Racing que le problème des tricheurs de drogue dans les courses irlandaises signifiait qu’il n’y avait pas de « règles du jeu équitables »



Réfléchissant aux affirmations de Bolger, Harrington a déclaré: « Dans notre propre juridiction, il s’agit de s’assurer que nos entraîneurs savent ce que nous faisons pour nous assurer qu’ils sont en concurrence sur un pied d’égalité.

« Nous prélevons régulièrement des échantillons sur des chevaux et cette fréquence a augmenté pendant Covid.

« Nous sommes convaincus qu’avec les tests que nous avons effectués, à la fois sur des chevaux britanniques et irlandais, il n’y a eu aucun résultat analytique défavorable à ce jour. »

Les courses jouent un rôle actif dans la lutte contre la haine en ligne

Le BHA a rejoint la majorité de l’industrie des courses et le monde du sport au sens large dans un boycott des réseaux sociaux début mai, mais le problème des abus en ligne est réapparu ces dernières semaines après que la jeune jockey prometteuse Saffie Osborne a reçu des messages abusifs sur les réseaux sociaux.

Le père de Saffie, Jamie, un ancien coureur de premier plan devenu entraîneur, a publié une copie du message sur Twitter, déclarant: « Les abus sur les réseaux sociaux sont allés trop loin. Je vais maintenant commencer une croisade pour que ces personnes soient bannies de toutes les plateformes et je ne reculerai pas. d’engager des poursuites. »

Image:

La jeune jockey Saffie Osborne a récemment reçu un message injurieux et haineux sur les réseaux sociaux, déclenchant une enquête policière



Harrington dit que la BHA en est aux premiers stades de la collaboration avec des entreprises technologiques pour s’assurer que les comptes sociaux des jockeys sont examinés pour détecter d’éventuels abus.

« Nous avons participé, comme la plupart des organismes de course, à un black-out des réseaux sociaux pour signaler aux fournisseurs et au gouvernement que cela doit cesser », a déclaré Harrington.

« Cela doit être dirigé par les opérateurs et ils ne le feront pas à moins que les gouvernements ne les y obligent.

« Les messages que nous recevons du gouvernement depuis la panne d’électricité sont qu’ils ont le projet de loi sur les méfaits en ligne, ils savent donc que c’est quelque chose qui doit être fait et ils sont incroyablement favorables. »

‘Grafter’ Harrington désireux de remettre de l’ordre dans la maison de BHA

Malgré les défis de ses six premiers mois au pouvoir, Harrington conserve beaucoup d’enthousiasme positif alors qu’elle prépare son prochain déménagement.

Le haut du plateau clarifie la perception du public du rôle de la BHA au sein de l’industrie des courses.

Je suis un greffeur et je pense que je vais faire un bon quart de travail en essayant de faire la différence. Tu ne peux pas faire ça assis sur le canapé un samedi après-midi en regardant la course

« Je crois fermement que c’est plus qu’un simple régulateur », a déclaré Harrington. « Nous faisons les choses au nom de l’industrie et si nous ne le faisions pas, qui le ferait ?

« Quelqu’un doit, au nom du sport et avec le consentement du sport, prendre des décisions pour la santé à long terme et je pense que le BHA peut jouer un rôle très important pour prendre ces décisions.

« J’ai travaillé dans quelques autres sports et la prise de décision dans le sport est difficile car il n’y a pas d’autorité parentale unique. Nous sommes une industrie qui a beaucoup de pièces mobiles différentes.

« C’est difficile, nous savons que c’est difficile, mais cela ne veut pas dire que cela ne vaut pas la peine de le faire. Si vous pouvez nous faire pointer tous à peu près dans la même direction, nous pouvons être vraiment puissants.

« Je ne suis pas naïf, je sais qu’il y aura des succès et des échecs, mais je suis un greffeur et je pense que je vais faire un bon changement en essayant de faire la différence. Vous ne pouvez pas faire ça assis sur le canapé sur un samedi après-midi à regarder la course en disant : « Il faut qu’ils règlent ça ».

« Nous avons des personnes incroyablement travailleuses et passionnées, mais il y a un réel manque de compréhension dans le sport sur ce que fait la BHA. Il s’agit de mettre de l’ordre dans notre propre maison. »