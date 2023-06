Julie Ertz dit qu’un mélange de jeunes talents, les vétérans peuvent rendre l’USWNT « vraiment amusant »

L’équipe nationale féminine des États-Unis aura un regard différent sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en raison de l’émergence de jeunes talents dans le bassin de joueuses au cours des quatre dernières années. Mais ne vous y trompez pas : les restes de l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2019 seront tout aussi cruciaux pour le succès de l’équipe.

L’un de ces survivants pourrait être Julie Ertz, qui a fait son retour sur la scène internationale en avril. Ertz, 31 ans, fait maintenant partie de deux équipes gagnantes de la Coupe du monde et chacune était unique à sa manière. Lors d’une récente apparition sur « Alexi Lalas’ State of the Union Podcast », elle a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles le groupe de cette année a le potentiel d’être spécial.

Julie Ertz sur ce qui rend cette équipe USWNT SPÉCIALE | SOTU

« J’apprécie vraiment le jeune talent », a déclaré Ertz. Je pense que les gens vont vraiment apprécier cet ensemble habile dont ils disposent. Je pense qu’ils ont ajouté différentes pièces de jeu de jambes techniques qui ont été un plaisir à côtoyer. C’est juste une équipe vraiment affamée.

« Je pense que vous avez un mélange amusant – très probablement – d’une poignée de vétérans et de jeunes joueurs qui ont évidemment fusionné ensemble. Et je pense que regarder chaque joueur grandir dans ses compétences, c’est vraiment amusant de voir chaque pic de jeu à leur temps. Comme chaque année, vous allez voir des choses excitantes, je pense juste que le niveau de compétence de ces jeunes joueurs va être vraiment amusant.

Cette synergie a été pleinement mise en évidence lors de la SheBelieves Cup, que les États-Unis ont remportée pour la quatrième année consécutive en février, mais leur chimie sera mise à l’épreuve comme jamais auparavant lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde le 21 juillet.

Vous pouvez écouter le podcast complet avec l’épisode Ertz ci-dessous.

