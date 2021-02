Julie Delpy, cinéaste de science-fiction? C’est vrai

« My Zoe », a écrit Glenn Kenny dans le New York Times, « est un drame domestique inhabituellement convaincant avec des oreilles pointues, un œil vif et jusqu’à un certain point, des dents acérées. »

Brühl, qui a déjà travaillé avec Delpy et qui était également l’un des producteurs du film, a déclaré dans une interview téléphonique que les questions soulevées par le film sur l’éthique et la moralité, «sur ce qui pourrait être possible, ou ce qui est peut-être déjà possible», étaient profondément intéressant pour lui. Son caractère était «motivé par ses ambitions scientifiques de tenir ces positions morales douteuses, mais aussi motivé par une empathie croissante pour le désespoir de cette seule mère», a déclaré Brühl.

«Désolé, désolé, désolé», a déclaré Julie Delpy, énervée, en retard de quelques minutes pour une interview vidéo. «Mon fils suit des cours en ligne et il y a toujours quelque chose de compliqué à régler.» Elle fit une pause et prit une inspiration. «Mais c’est bien aussi de passer du temps ensemble.»

Delpy, d’origine française, joue depuis l’âge de 14 ans, lorsque Jean-Luc Godard l’a choisie pour «Detective», et elle a travaillé dans le cinéma d’art et de cinéma européen ainsi que dans des films hollywoodiens grand public. Mais Delpy, dont les parents étaient acteurs, a toujours voulu écrire et réaliser, et elle le fait depuis le milieu des années 1990: «My Zoe» est son septième film et elle a un certain nombre de projets d’écriture et de réalisation en cours, notamment une série télévisée, « Sur le point, » en production pour Canal Plus et Netflix.

Ce n’est probablement pas le genre de film que le grand public associe à Delpy, 51 ans, qui est peut-être mieux connu pour le trio de comédie romantique de Richard Linklater «Before Sunrise», « Avant le coucher du soleil »Et« Avant minuit ». Dans ces films, espacés de neuf ans, elle a joué Céline, une héroïne forte et imparfaite au centre d’une romance convaincante et tout aussi imparfaite avec Jesse, interprétée par Ethan Hawke. (Elle a également co-écrit les films, remportant deux nominations pour un scénario adapté aux Oscars aux côtés de Linklater et Hawke.)

Quand j’ai travaillé avec Godard, il a publié un livre de lettres qu’il avait écrit aux acteurs et qu’il n’avait jamais envoyé. Pour moi, a-t-il écrit, soyez prudent dans votre vie car les gens vous mettront dans une boîte. Il savait que je voulais réaliser, pas seulement être une jolie actrice. Pour moi, il est essentiel de ne pas rester au même endroit, ce n’est tout simplement pas intéressant. J’adore gâcher et ne pas aller dans la direction attendue.

L’histoire de « My Zoe » vient de quelques endroits différents. J’ai été témoin d’un terrible accident avec un enfant décédé à mon école et du chagrin des parents. Et puis étant parent vous-même, vous pensez toujours à cela et vous en avez peur. Mais je pense que j’ai eu l’idée même avant cela. Je me souviens avoir parlé à [Krzysztof] Kieslowski lorsque nous faisions «Three Colors: White» et discutions de l’idée du destin et de la possibilité de changer les choses.

J’ai vu tellement de films dans lesquels les gens traitent de la mort, et l’idée principale est l’acceptation. Quand on y pense, la perte est un fardeau ancestral, en particulier pour les femmes qui, pendant des siècles, ont régulièrement perdu des bébés à la naissance ou de jeunes enfants. Isabelle refuse cette condition de perte; elle se rebelle et tente de recréer un enfant qui n’est que le sien. C’est la peur n ° 1 des hommes, et je pense que c’est en partie pourquoi cette idée dérange beaucoup de gens.

Vous divisez le film en trois parties, et la première montre les réalités sombres et mesquines du divorce; pourquoi était-ce important pour vous de mettre en place l’histoire de cette manière?

J’écrivais le film au milieu d’une séparation, et je réglais la garde de notre enfant, et il était important pour moi que le premier acte soit consacré à ces trucs horribles, car je voulais montrer comment les gens oublient le gros problème: le bien-être de l’enfant. Parfois, dans les films, vous obtenez une vue d’ensemble de la séparation; ils ne font pas les détails de la rupture avec un enfant [involved]. Je voulais construire une histoire à partir de quelque chose enraciné dans la réalité, pour que lorsque vous passez à l’acte suivant, cela ne ressemble pas à de la science-fiction.

La deuxième partie, après l’accident de Zoe, est heureusement moins familière pour la plupart d’entre nous mais toujours ancrée dans la réalité, puis nous passons à la troisième partie, aux événements qui sont une possibilité dans un avenir proche sinon maintenant. Je ne voulais pas porter de jugement sur les actions d’Isabelle, juste montrer son point de vue. Je ne dis pas que le clonage est une bonne chose, mais je dis, ne nous aveuglons pas: quand la FIV a été pratiquée pour la première fois, les gens l’appelaient mal et maintenant ils ne réfléchissent plus à deux fois. Pour moi, c’est une allégorie de ce que les gens sont capables de faire.

Daniel Brühl a dit que vous pouvez être «très ringard, très précis, un vrai perfectionniste» en tant que réalisateur. Comment avez-vous géré ce rôle à côté de ce rôle émotionnellement épuisant dans «My Zoe»?