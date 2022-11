Julie Chrisley vue sur les premières photos après sa peine de prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Julie Chrisley est sortie dans les heures qui ont suivi sa condamnation à la bombe de sept ans derrière les barreaux, et le Chrisley sait mieux star, 49 ans, a semblé supporter pleinement le poids de la nouvelle. En photos, que vous pouvez VOIR ICI via Le courrier quotidienJulie avait l’air à la fois épuisée et effrayée alors qu’elle regardait par-dessus son épaule en marchant devant sa somptueuse maison à Nashville, Tennessee, le mardi 22 novembre. Julie portait un costume gris à manches longues et ses cheveux mi-longs étaient raides.

La personnalité de la télé-réalité a également perché une paire de lunettes de soleil sur sa tête et s’est démaquillée pour la brève apparition en extérieur. Son mari Todd, 53 ans, était absent des photos, bien qu’il ait également été condamné à 12 ans de prison fédérale pour le scandale de fraude fiscale qui a secoué la célèbre famille. Tous deux ont également reçu 16 mois de probation, et leur émission aurait été annulée à la suite de leurs peines sévères. La condamnation choquante a été prononcée le lundi 21 novembre, et depuis lors, seules les filles Savane Chrisley25 et Lindsie Chrisley33 ans, ont apparemment réagi avec des messages cryptés sur les réseaux sociaux.

“Noah n’a pas arrêté de construire l’arche pour s’expliquer à tous ceux qui doutaient de lui et le détestaient”, lit-on dans une simple citation publiée sur les histoires Instagram de Savannah le 21 novembre. « Continuez à construire votre arche. La pluie parlera. Lindsie a posté un court clip vidéo de deux copines assises sur un lit. “Les meilleures copines, se présentent dans les mauvais moments avec des câlins et du champagne”, a-t-elle légendé le clip, qui a joué Bruno Mars« Compte sur moi » en arrière-plan.

Les stars de la télé-réalité et les chefs de famille Julie et Todd ont été retrouvés coupable de fraude fiscale de retour le 7 juin et risquait initialement jusqu’à 30 ans de prison. Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis, de fraude bancaire et de fraude fiscale. Julie a été reconnue coupable de fraude fiscale, de fraude électronique, de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue de frauder les États-Unis.

Dans les jours qui ont précédé les peines sévères, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le duo luttait avant la décision. “Todd et Julie sont extrêmement émotifs et nerveux en ce moment parce qu’ils ne savent pas quel sera leur sort”, a déclaré la source. HL pour le rapport du 18 novembre. “Toute la famille est sur les nerfs, et ils prient pour que, depuis Nanny Fay souffre d’un cancer de la vessie et ils ont Chloe et Grayson à prendre en charge, leur peine ne sera pas dure.