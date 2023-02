Julie Chrisley s’est battue avec Todd pour des mensonges dans “Chrisley Knows Best” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Amanda Schwab/Starpix/Shutterstock

Julia et Todd Chrisley s’est disputé à propos de mensonges et d’une maison, dans le premier épisode de la saison 10 de USA Network Chrisley sait mieux, qui a été diffusé le 6 février. La beauté blonde, 50 ans, s’est mise en colère contre les plans de rénovation de son mari de 53 ans pour leur troisième maison, dans une scène de la première, qui peut être vue ici. Il a été filmé avant que le couple ne commence à purger sa peine de prison.

“Être mariée à Todd signifie que vous n’appellerez jamais un endroit chez vous très longtemps”, a déclaré Julie à propos du sujet, dans un confessionnal avec Todd dans l’épisode. “Mais ça te garde jeune, non ?” il a répondu.

Julie a poursuivi en disant que le déménagement constant la faisait se sentir «stressée et instable» et elle espérait que la transition vers la nouvelle maison serait facile. “La seule raison pour laquelle j’ai accepté d’emménager dans cette nouvelle maison, c’est parce qu’elle était clé en main”, a-t-elle expliqué. “Je suis juste ravi d’emménager, de déballer et d’avoir terminé.”

Lorsqu’elle est ensuite revenue à la maison et a découvert que Todd avait vidé la propriété à son insu, elle est devenue plus bouleversée. “Tu l’as vidé”, dit-elle. “Qu’est-il arrivé à ‘Rafraîchir les choses ?’ Que diable s’est-il passé ? »

Malgré la réaction négative de Julie, Todd n’a pas vu de problème avec ce qu’il a fait. « Julie, écoute, c’est comme si tu allais te faire faire les yeux. Ensuite, vous réalisez que vous devez faire refaire votre cou et ensuite vous devez avoir un ascenseur supérieur et un ascenseur inférieur », a-t-il déclaré. “Pourquoi m’as-tu menti?” demanda-t-elle alors. « OK, trouvons une question un peu plus facile », a-t-il répondu.

Après que Julie soit allée dire à sa fille Savane25 ans et fils Chasse, 26 ans, au sujet de la dispute, elle a révélé qu’elle était prête à s’installer, dans un confessionnal. “J’ai passé à autre chose. J’ai l’impression que nous sommes à une étape de notre vie où nous devons trouver où nous allons nous installer », a-t-elle déclaré à la caméra avant de mentionner elle et le fils cadet de Todd, Grayson16 ans, et leur petite-fille Chloe, 10. «Je veux que Grayson soit installé les dernières années où il est à la maison avant d’aller à l’université. Chloé a 9 ans. Elle aime la stabilité, ne pas construire une maison et la vendre et déménager dans une autre et la vendre. Ce n’est pas – je veux dire, je suis juste fatigué de ça. Et sans oublier que tu m’as menti, Todd.

L’épisode s’est terminé avec Julie et Todd travaillant sur les choses. “Je t’aime. Mais en ce moment, je ne t’aime pas », s’est-elle assurée de dire à son mari.

Le moment tendu de Julie et Todd dans l’épisode a eu lieu avant qu’ils ne se présentent à la prison le 17 janvier, mais aucun d’eux n’a mentionné ses problèmes juridiques dans l’épisode, et aucune annulation de l’émission n’a été annoncée. Ils ont été condamnés en novembre 2022 après qu’un jury les a reconnus coupables en juin de fraude bancaire et d’évasion fiscale de plusieurs millions de dollars. Todd s’est rendu au Federal Prison Camp Pensacola pour commencer sa peine de 12 ans le 17 janvier, et Julie s’est rendue dans une prison de Lexington, Kentucky, pour commencer sa peine de sept ans. Ils doivent tous deux également purger 16 mois supplémentaires de probation après leur sortie de prison et ils travaillent actuellement à faire appel de leur cas.

