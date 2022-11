Julie Chrisley révèle la réaction de sa fille Chloé à une affaire de fraude fiscale – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WENN.com/MEGA

Julie Chrisley a expliqué que sa fille adoptive Chloe a reçu l’aide de thérapeutes en tant que Chrisley sait mieux star, 49 ans, et son mari Todd, 53 ans, ont subi leur bataille juridique pour évasion fiscale et fraude bancaire. Julie a parlé de sa fille adoptive, 10 ans, tout en parlant à l’une de ses autres filles Savane, 25, sur son podcast Débloqué, sortie le mardi 29 novembre.

Au cours de l’épisode du podcast, qui a été enregistré avant que Julie ne soit condamnée à sept ans de prison pour fraude fiscale, la star de télé-réalité a révélé que Chloé avait “l’aide de thérapeutes” pour l’aider à gérer tous les problèmes juridiques que Todd et Julie ont traversés. . Savannah a également mentionné que Chloé “avait un psychologue depuis qu’elle était toute petite” et que le couple de stars de télé-réalité “voulait rester au top de sa santé mentale et de ce qui était dans son meilleur intérêt”. Savannah a également décrit leur famille comme « d’énormes défenseurs » de la thérapie.

Plus tôt dans la discussion, Savannah a révélé que Chloé, qui est le fils de Todd de Kyle fille biologique, a tendance à écouter les discussions familiales, probablement même à propos de la préparation de la condamnation du 21 novembre. Savannah a décrit sa sœur comme “fouineuse” et elle a tendance à écouter tout ce qui se passe avec sa famille. “Elle mettra ses écouteurs et agira comme si elle écoutait quelque chose alors qu’en réalité rien n’est allumé”, a-t-elle déclaré. “Donc, tous les problèmes juridiques que nous avons eus, dont elle a entendu parler, et elle les traite à sa manière.”

Julie et Todd ont tous deux été condamnés à une peine de prison, après avoir été reconnus coupables de multiples accusations de fraude le 21 novembre. Alors que Julie a été condamnée à sept ans, son mari a été condamné à 12 ans. Avant la condamnation, Savannah avait révélé qu’elle avait la garde de Chloé et de son jeune frère Grayson, 16, juste au cas où les deux parents seraient condamnés à une peine de prison.

À un autre moment du podcast, Julie a parlé de ses émotions et de ses pensées avant d’être condamnée. “Je ne suis jamais sortie ici et j’ai intentionnellement essayé de faire quelque chose que je n’étais pas censée faire, et regardez où je me tiens en ce moment”, a-t-elle déclaré. « Je sais ce que j’ai fait. Plus important encore, je sais ce que je n’ai pas fait. Elle a également partagé un mantra qui l’aide à la réconforter. “Dieu vous brisera juste pour qu’il puisse vous bénir”, a-t-elle dit.