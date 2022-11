Julie Chrisley dit qu’elle n’a jamais «intentionnellement» fait quelque chose qu’elle n’était pas censée faire; fils poste un message poignant

Julie Chrisley a déclaré qu’elle ne voulait pas laisser la haine la “consommer” au milieu de ses luttes juridiques. Julie et son mari Todd Chrisley ont été reconnus coupables dans leur affaire d’évasion fiscale fédérale au cours de l’été et condamnés la semaine dernière.

“Je n’ai de haine dans mon cœur pour personne”, a déclaré la star de “Chrisley Knows Best” dans un épisode du podcast “Unlocked” de sa fille Savannah, qui a été enregistré avant la condamnation et diffusé mardi.

Todd et Julie ont été condamnés respectivement à 12 et 7 ans de prison et passeront tous les deux 16 mois en probation après leur libération.

“Je pense à la situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, et je pense que je ne suis jamais sortie ici et que je n’ai blessé personne”, a expliqué Julie. “Je ne suis jamais sorti ici et j’ai intentionnellement essayé de faire quelque chose que je n’étais pas censé faire, et regardez où je me tiens en ce moment.”

‘CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR’ STARS TODD ET JULIE CHRISLEY OUVRENT SUR ‘VIVRE DANS LA PEUR’ AVANT LA CONDAMNATION

Elle a poursuivi : “Si je ne peux pas t’aider, je ne veux pas te faire de mal. Par exemple, si tu me fais quelque chose, je veux que Dieu te bénisse et te fasse avancer. Si tu n’es pas censé faire partie de ma vie , soyez bénis et avancez.”

Elle a dit qu’elle ne voulait pas s’accrocher à “la colère, l’amertume et le ressentiment”. “Puis-je?” réfléchit-elle. « Absolument. Mais ça ne me mènera nulle part.

Elle a également dit qu’elle pense que certaines personnes aiment voir les autres se lever “juste pour les regarder tomber”.

Julie a ensuite cité son mari qui avait précédemment déclaré sur un podcast : “Dieu vous brisera juste pour qu’il puisse vous bénir”, ce à quoi elle a dit qu’elle était une croyance à laquelle elle s’accrochait.

Elle a dit que les gens qu’elle connaît qui sont dans son coin, elle “ne tiendrait pas cela pour acquis pour quoi que ce soit”.

LES CHRISLEYS RÉPONDENT APRÈS AVOIR ÉTÉ « INJUSTEMENT CIBLÉS » DANS UNE AFFAIRE D’ÉVASION FISCALE

Savannah, 25 ans, a cependant déclaré qu’elle avait vu sa mère se débattre alors que certains de ses amis ne parvenaient pas à la contacter au milieu du drame juridique, et surtout par rapport à son mari dont “le cercle est très petit” car “il a toujours dit qu’il avait ce dont il a besoin en chacun de nous.”

“Je t’ai vu lutter avec certaines personnes qui ne t’ont pas tendu la main – des gens que tu connais depuis des années, soit depuis que tu es enfant ou depuis 20 ans, quoi que ce soit. Ne pas tendre la main est assez s —-y”, a-t-elle dit à sa mère.

Julie a deviné que les gens ne savaient peut-être pas quoi lui dire ou se sentaient mal à l’aise.

“Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi”, a-t-elle dit. “Je suis juste le genre de personne où si je suis ton ami, je suis ton ami. Je suis ton ami, que nous ayons 2 $ combinés ou que nous ayons des millions, que les choses se passent bien ou que nos mondes s’effondrent, si nos enfants sont géniaux ou s’ils se sont égarés. C’est juste qui je suis.

Certains de ses amis pourraient craindre de “ternir” leur réputation, a-t-elle suggéré. “Eh bien écoute, c’est de ta faute parce que je sais ce que j’ai fait. Plus important encore, je sais ce que je n’ai pas fait.”

Savannah a également exprimé sa frustration à l’égard du système judiciaire américain, affirmant qu’il laisse tomber les gens.

“Pourquoi continuons-nous à laisser tomber les gens? … Cela déchire les familles”, a déclaré Savannah à sa mère. “Regardez tout ce que nous traversons. Comment est-ce juste? Ce n’est pas quand vous avez des violeurs, des meurtriers et des trafiquants et tous ces gens ici mais pourtant, quoi? Ils reçoivent juste une tape sur le poignet. “

Elle a dit qu’elle pense que ses parents ont été punis plus durement parce qu’ils sont aux yeux du public “et que quelqu’un veut prouver un point. Et c’est honnêtement triste. À ce stade, j’ai l’impression que, pour moi, je suis devenu un peu insensible à mais cet engourdissement s’est transformé en colère, où maintenant, c’est comme si je n’abandonnais pas. Il n’y a pas d’autre option”, a déclaré Savannah.

Son frère Chase, 26 ans, a également partagé lundi une publication sur son histoire Instagram sur la façon de tirer le meilleur parti du temps que vous passez avec les gens, selon le magazine People.

L’histoire parlait d’un veuf récent qui avait conseillé à son ami marié de “faire le chili” après que l’ami eut dit que sa femme voulait qu’il fasse le plat maison, mais il n’en avait pas envie.

“Il m’a fallu quelques minutes pour réaliser que nous ne parlions plus de dîner”, a déclaré le message. “Il s’agissait de faire tout son possible pour faire quelque chose pour quelqu’un que vous aimez, car à tout moment, il pourrait vous être enlevé de manière inattendue.”

L’avocat du couple, Alex Little de Burr & Forman LLP, a déclaré à Fox News Digital après la condamnation que Todd et Julie restaient “optimistes” alors qu’ils faisaient appel.

“Hier a été une journée difficile pour la famille Chrisley. Mais Todd et Julie sont des gens de foi, et cette foi leur donne de la force alors qu’ils font appel de leurs convictions”, a déclaré Little. “Leur procès a été entaché d’erreurs graves et répétées, notamment le fait que le gouvernement a menti aux jurés sur les impôts que le couple a payés. Sur la base de ces problèmes, nous sommes optimistes quant à la voie à suivre.”

La date du rapport de prison de Todd et Julie Chrisley est fixée au 15 janvier 2023, selon RENARD 5 .

Todd Chrisley a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Julie Chrisley a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.