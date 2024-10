Julie Chrisley, ancienne star de « Chrisley Knows Best », de retour en détention fédérale. Voici ce qu’il faut savoir

Quelques semaines après avoir été de nouveau condamnél’ancienne star de télé-réalité en disgrâce, Julie Chrisley, est de retour en détention fédérale.

Selon le site du Bureau fédéral des prisons, Chrisley est de retour au centre médical fédéral de Lexington, Kentuck, depuis le jeudi 17 octobre. En raison de son audience de nouvelle condamnation à Atlantala star de « Chrisley Knows Best » n’avait pas été détenue par le Bureau of Prisons (BOP) depuis plusieurs semaines au FMC Lexington, où elle a été incarcérée. emprisonné depuis janvier 2023 pour évasion fiscale et fraude bancaire.

Son mari, Todd Chrisley, a été emprisonné au camp de détention fédéral de Pensacola, en Floride, pour des accusations similaires. Le couple a déménagé d’Atlanta à Le quartier Belle Meade de Nashville en 2015.

Pourquoi Julie Chrisley a-t-elle été condamnée ? Que s’est-il passé lors de sa nouvelle condamnation ?

En septembre, un juge fédéral a ordonné à Julie Chrisley de continuer à purger sa peine de sept ans de prison. Elle a comparu devant un tribunal fédéral après que la 11e Cour d’appel des États-Unis a estimé que le tribunal inférieur avait mal calculé la peine de prison de Chrisley, invoquant le manque de preuves de sa pleine implication dans le stratagème de fraude bancaire.

Le montant que Julie Chrisley a été condamnée à rembourser a également été considérablement réduit. Initialement condamnée à rembourser 17,2 millions de dollars, la restitution de Julie Chrisley a été réduite à 4,7 millions de dollars, selon le Rapporté sur la Constitution du Atlanta Journal.

Lors de l’audience, Julie Chrisley s’est excusé publiquement pour la première fois temps, comme l’ont rapporté plusieurs médias.

« Je ne pourrai jamais rembourser mes enfants pour ce qu’ils ont dû endurer, et pour cela je suis désolée », a-t-elle déclaré sous les yeux de deux de ses enfants, Savannah et Chase Chrisley. « Je m’excuse pour mes actes et pour ce qui m’a conduit là où je suis aujourd’hui. »

Pourquoi Todd et Julie Chrisley ont-ils été arrêtés ?

En juin 2022, Todd et Julie Chrisley ont été reconnus coupables d’accusations fédérales, notamment de fraude bancaire et d’évasion fiscale.. Le couple a été initialement inculpé en août 2019 et un nouvel acte d’accusation a été déposé en février 2022.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de leur demande de prêt. Ils ont déclaré que Julie Chrisley avait également soumis un faux rapport de crédit ainsi que de faux relevés bancaires alors qu’elle tentait de louer une maison en Californie, puis que le couple avait refusé de payer le loyer quelques mois après avoir commencé à utiliser la maison.

Les deux Chrisley ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Julie Chrisley a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

« Les Chrisley ont bâti un empire basé sur le mensonge selon lequel leur richesse provenait de leur dévouement et de leur travail acharné. » les procureurs ont écrit. « Le verdict unanime du jury remet les pendules à l’heure : Todd et Julie Chrisley sont des escrocs de carrière qui ont gagné leur vie en sautant d’une fraude à l’autre, en mentant aux banques, en raidissant les vendeurs et en éludant les impôts à chaque coin de rue. »

Le comptable du couple, Peter Tarantino, a également été accusé de complot en vue de frauder les États-Unis et de production volontaire de fausses déclarations de revenus.

Cet article a été initialement publié sur Nashville Tennessean : L’ancienne star de « Chrisley Knows Best » Julie Chrisley de retour dans une prison fédérale