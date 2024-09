Julie Chen Moonves n’animera pas l’épisode d’expulsion en direct de « Big Brother » pour la première fois dans l’histoire de l’émission

« Grand frère » Saison 26 continue de faire l’histoire sur CBS — cette fois, alors que l’animatrice Julie Chen Moonves manque son tout premier épisode d’expulsion en direct après avoir été testée positive au COVID.

Jerry O’Connell remplace Kimo ou Quinn dans l’épisode de jeudi qui verra Kimo ou Quinn devenir le premier juré alors que le règne de Chelsie HoH touche à sa fin.

Chen a partagé la nouvelle dévastatrice sur réseaux sociaux Quelques heures avant l’épisode en direct de jeudi, elle a écrit : « Vendredi matin, je me suis réveillée avec un mal de gorge et je suis allée voir mon bon ami qui est ORL. Cette nuit-là, il m’a appelé pour me dire que j’avais le COVID. Heureusement, ce n’est que la deuxième fois pour moi et c’est très léger. Pas de fièvre et juste un mal de gorge. » Lisez sa déclaration complète ci-dessous :

« Malheureusement, je suis toujours testée positive ce matin… malgré le fait que je me sente bien, forte et que ma toux ait disparu, je dois m’absenter du spectacle d’expulsion en direct de « Big Brother » de ce soir », a-t-elle poursuivi. « Merci à Jerry O’Connell de m’avoir remplacée. J’espère que Jerry rentrera dans ma robe, s’amusera bien et raconte aux invités Ils me manquent, mais je les regarderai depuis chez moi.

« Vous voyez ? Chenbot est humain après tout ! » plaisanta Chen en terminant par sa formule de politesse : « Aimez-vous les uns les autres et profitez du spectacle de ce soir. »

O’Connell a partagé la nouvelle sur ses propres réseaux sociaux, ainsi que l’annonce que Chen appellerait l’épisode de jeudi de « The Talk » pour obtenir des conseils d’animation avant le grand épisode.

Depuis sa première en juillet 2000, Chen n’a jamais manqué une seule fois un épisode d’expulsion en direct de « BB ». Même lorsqu’elle était enceinte pendant la saison 11 et pouvait potentiellement accoucher à tout moment, CBS a fait appel à l’animateur de « Survivor », Jeff Probst, comme remplaçant – mais il n’a jamais été nécessaire.

« Big Brother » est diffusé les dimanches, mercredis et jeudis sur CBS. Des flux en direct 24h/24 et 7j/7 peuvent être visionnés sur Paramount+ et Pluto TV.

Le poste Julie Chen Moonves n’animera pas l’épisode d’expulsion en direct de « Big Brother » pour la première fois dans l’histoire de l’émission est apparu en premier sur L’Enveloppe.