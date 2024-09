Julie Chen Moonves, l’animatrice de « Big Brother », parle du drame entre Cam et Chelsie

Chaque semaine, Big Brother L’animatrice Julie Chen Moonves donnera son avis sur les derniers événements à l’intérieur de la maison. Cette semaine, elle réagit à l’éviction de T’Kor, à la colère de Chelsie à propos de « Macamsy », qui joue le meilleur jeu de la maison, et, bien sûr, à l’interprétation de la chanson thème de Jankie.

Julie Chen Moonves sur la saison 26 de « Big Brother ».

ENTERTAINMENT WEEKLY : Commençons par la question la plus importante : qu’avez-vous ressenti en chantant la chanson thème de Jankie ?

JULIE CHEN MOONVES : Incroyablement amusant et addictif ! Je n’ai pas pu m’empêcher de le chanter le reste de la soirée… en sortant du plateau… en rentrant à la maison… à table… et ainsi de suite. Mais je ne mange pas de pizza ni de glace. Voir les invités se lasser de deux choses que j’adore m’en est lassé aussi ! J’ai mal au ventre à l’idée de devoir manger l’une ou l’autre maintenant !

Leah Peters sur la saison 26 de « Big Brother ».

Que pensez-vous de la décision de la maison de retirer T’Kor au lieu de Rubina ?

Intelligente. Personne ne pourrait gagner contre elle en finale. Elle est adorée par les invités. Personne dans la maison ne peut se mesurer à elle en termes de jeu social.

T’Kor Clottey et Rubina Bernabe dans la saison 26 de « Big Brother ».

Que pensez-vous du fait que Chelsie soit en colère contre Cam pour toute l’attention qu’il porte à Makensy ? A-t-elle raison d’être en colère ?

Cela m’a montré le problème que je vois souvent entre hommes et femmes en matière de communication. Beaucoup d’entre nous, les femmes, s’attendent à ce que les hommes comprennent les signaux, et oui, parfois nous avons besoin de télépathes ! Alors que les hommes, je pense, ont souvent besoin qu’on leur explique les choses par mégaphone. Cam semble être un gars sympa et facile à vivre qui n’a aucune idée que Chelsie l’aime et qui essaie juste de rester dans les bonnes grâces de tout le monde. Intelligent. Et Chelsie a juste besoin de lui dire… « Hé, tu me plais plus qu’une amie ! »

Makensy Manbeck, Cam Sullivan-Brown et Chelsie Baham dans la saison 26 de « Big Brother ».

Maintenant que T’Kor est sorti, qui joue le meilleur jeu dans la maison jusqu’à présent ?

Hmmmm… peut-être Angela ??? Elle joue le jeu ! Sous tous les angles, et ça marche pour elle ! Mais je pense aussi que Chelsie a un bon CV. Elle est intelligente. Elle comprend. Elle voit ce qui se passe dans la maison et elle sait comment changer de cap quand il le faut. Mais elle doit canaliser son côté tante Julie Chenbot intérieure et éliminer ses sentiments amoureux pour Cam du jeu. Cela brouille trop sa vision et lui fait perdre de vue l’objectif !

