Julie Bowen parle de son amitié avec Sofia Vergara, « comme une maison en feu »

Julie Bowen parle de sa relation avec sa co-star de Modern Family, Sofia Vergara

Julie Bowen s’est montrée franche à propos de son amitié avec Sofia Vergara.

« On s’entend comme une maison en feu », a partagé Julie avec E! News dans une interview, ajoutant à quel point elle a été « époustouflée » lorsqu’elle a entendu qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles elle et le L’Amérique a du talent le juge étaient en désaccord.

« Nous sommes absolument, complètement différents », a-t-elle noté.

« J’aime porter les sous-vêtements les plus amples et les plus dégoûtants et les lui montrer, et elle me dit : « S’il te plaît, pourquoi portes-tu ça ? » Elle avait l’habitude de me laisser des petits strings dans ma caravane, et je lui disais : « Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est que ce petit bout de tissu ? » Parce qu’elle veut que je sois plus une femme. »

Continuant sur combien elle « aime » son Famille moderne costar, le Joyeux Gilmore L’actrice a ajouté : « Elle est sûre d’elle, elle est drôle. Je ne comprendrai jamais pourquoi il existe une telle mentalité de pénurie chez les femmes. »

« C’est comme si deux ou plusieurs personnes se réunissaient, soit elles sont des sorcières dans un clan, soit elles se détestent. Devinez quoi ? Nous sommes des sorcières. »

Bowen, qui s’est récemment inscrit pour la prochaine série dramatique à suspense Hystérie!a également raconté comment on lui a diagnostiqué un début de maladie des yeux secs.

« Apparemment, mes globes oculaires étaient tous enflammés », a-t-elle déclaré au média. « Qu’y a-t-il de plus effrayant que ça ? »