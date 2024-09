Julie Bowen parle de l’éducation de ses fils adolescents : « Ils s’en moquent »

Julie Bowen parle de sa vie de mère de trois adolescents

Julie Bowen a parlé en toute franchise de ce que c’est que d’élever trois adolescents.

Le Famille moderne La star a parlé de l’expérience d’être mère d’adolescents, lors de son apparition dans l’épisode de jeudi de Aujourd’hui avec Hoda et Jenna.

On a demandé à Bowen si elle devait aborder des sujets plus intimes avec les garçons, ce à quoi elle a répondu : « J’ai beaucoup de livres délibérément dispersés dans la maison qui contiennent des informations sur le sexe, les drogues, ce qu’il faut éviter, comment ne pas mettre les gens enceintes et ne pas attraper de maladies. »

La femme de 54 ans a ajouté qu’elle essayait « constamment » de parler à Oliver, 17 ans, et aux jumeaux John et Gustave, 15 ans, « de choses comme ça », mais ce n’est pas facile.

« En fait, je suis dans le désert en ce moment. C’est comme si trois mecs dont j’étais follement amoureuse m’avaient larguée et je me suis dit : « Hé ! Je suis dans la cuisine ! » Et ils ne se sont jamais présentés », a-t-elle plaisanté.

Bowen s’est également décrite comme étant aussi « désespérée » qu’elle l’était au lycée lorsqu’elle « avait le béguin pour un garçon ».

« Du genre : ‘Salut ! C’est moi, maman ! Je t’ai donné naissance !’ Ils s’en fichent », a-t-elle déclaré.