Julie Bowen parle de « Happy Gilmore 2 », le côté hilarant de l’éducation des adolescents

L’actrice Julie Bowen rejoint Hoda et Jenna pour parler de la suite de « Happy Gilmore » et des nouveaux membres du casting, Bad Bunny et Travis Kelce ! Elle parle également du côté hilarant de l’éducation de ses trois garçons adolescents. « Ils m’ont dit que j’étais ‘folle’ avec un serveur une fois », se souvient-elle.12 septembre 2024