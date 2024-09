Julie Bowen omet « volontairement » des livres sur « le sexe et la drogue » comme outils d’apprentissage pour ses fils adolescents

Julie Bowen a parlé de l’éducation de ses trois fils dans l’épisode de jeudi de « Today With Hoda and Jenna ». Hoda et Jenna/NBC

Julie Bowen vit toujours la vie de « Modern Family ».

Dans l’épisode « Aujourd’hui avec Hoda et Jenna » de jeudil’actrice a parlé des difficultés d’élever des adolescents et d’aborder des conversations difficiles avec eux.

Lorsqu’on lui a demandé si ses fils lui parlaient parfois de sujets plus personnels et intimes, elle a répondu en riant : « Non. J’ai beaucoup de livres délibérément dispersés dans la maison qui contiennent des informations sur le sexe, les drogues, ce qu’il faut éviter, comment ne pas mettre les gens enceintes et ne pas attraper de maladies. »

L’actrice de « Modern Family » a partagé une astuce parentale pour avoir des conversations difficiles avec ses adolescents. Hoda et Jenna/NBC

Bowen a des fils, Oliver, 17 ans, et des jumeaux, John et Gustave, 15 ans, comme illustré ici en septembre 2023. sajuliebowen/Instagram

Bowen, 54 ans, a ajouté qu’elle essayait « constamment » de parler à Oliver, 17 ans, et aux jumeaux John et Gustave, 15 ans, « de choses comme ça », mais c’est difficile.

« En fait, je suis dans le désert en ce moment. C’est comme si trois mecs dont j’étais follement amoureuse m’avaient larguée et je me suis dit : « Hé ! Je suis dans la cuisine ! » Et ils ne sont jamais venus », a-t-elle plaisanté.

Bowen s’est également décrite comme étant aussi « désespérée » qu’elle l’était au lycée lorsqu’elle « avait le béguin pour un garçon ».

« Du genre : ‘Salut ! C’est moi, maman ! Je t’ai donné naissance !’ Ils s’en fichent », a-t-elle avoué.

L’actrice de « Hysteria », photographiée ici avec ses fils en mars 2023, a plaisanté en disant que ses garçons l’avaient « larguée » lorsqu’ils avaient grandi. Getty Images

Bowen, photographiée ici jeudi à « Good Morning America », avait précédemment déclaré qu’elle n’avait pas peur d’être une « mère méchante ». Getty Images

L’actrice de « Happy Gilmore » partage ses fils avec son ex-mari, Scott Phillips, photographié ici avec leurs fils en juillet 2014. Getty Images

Heureusement pour Bowen, ses prochains rôles dans « Hysteria ! » et « Happy Gilmore 2 » les ont fait discuter avec elle, car ils sont « excités » de regarder les deux.

Bowen a déjà partagé la seule question qui incite ses enfants à lui parler sans faute.

« Je demande à mes enfants : « Qui a eu des ennuis à l’école aujourd’hui ? » Je le fais tout le temps. C’est mon point de départ. Mais je meurs d’envie de demander : « Qui aimes-tu ? Avec qui passes-tu des moments ? » », a-t-elle déclaré. a déclaré à Today.com en novembre 2023.

Elle a toutefois précisé que les parents « ne peuvent pas paniquer » s’ils n’aiment pas la réponse, car « tous les enfants ont des ennuis à un moment donné ».

Bowen a qualifié ses enfants d’« hilarants ». Hoda et Jenna/NBC

Bowen et Phillips, photographiés ici en 2016, ont divorcé en 2018 après 13 ans de mariage. Rich Polk

« Le meilleur conseil que j’ai jamais reçu, c’est de ne pas avoir peur d’être une « mère méchante ». Ne vous inquiétez pas si vos enfants ne vous aiment pas, cela signifie probablement que vous faites quelque chose de bien. Mes enfants commencent à m’aimer, mais au moins une fois par semaine, ils me disent : « Oh non, tu es toujours aussi méchante. » que maman.' »

« Mais je vois comment mes enfants ont évolué. Je les aime et je les trouve hilarants. J’adore passer du temps avec eux », a-t-elle poursuivi.

Bowen partage ses trois enfants avec son ex-mari, Scott Phillips, dont elle a divorcé en 2018 après 13 ans de mariage.