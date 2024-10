Julie Bowen ne pensait pas qu’elle était assez drôle pour « Modern Family »

Julie Bowen est surtout connue pour son travail comique, mais elle n’a pas toujours pensé qu’elle était assez drôle pour le genre.

Le Famille moderne L’actrice, qui a joué dans la sitcom à succès ABC pendant 11 saisons, a révélé dans une nouvelle interview qu’elle ne comprenait pas au départ pourquoi ses agents voulaient qu’elle auditionne pour des projets de comédie. « Ils m’ont envoyée à des auditions de comédie », a-t-elle rappelé à Andy Richter sur Les trois questions. « Je me suis dit : ‘Je ne peux pas raconter une blague, je ne suis pas drôle – ne me raconte pas ce genre de choses à trois blagues par page. »

Julie Bowen sur « Famille moderne ».

Eric McCandless via Getty



Bowen ne pensait pas que ces auditions aboutiraient un jour, mais son équipe avait un sentiment différent. « Je ne pouvais pas les faire », a-t-elle déclaré. « Et mes managers m’ont toujours beaucoup soutenu, du genre : ‘Vous savez quoi ? Helen Hunt n’est pas drôle.’ Je dis : « Quoi ? Ils disent ‘Pas techniquement.' »

L’actrice a été déconcertée par la comparaison : « J’ai dit : ‘Elle vient de gagner cinq Emmys.’ Ils disent : ‘Oui. Alors elle est drôle d’une manière différente. Elle n’est pas drôle à trois blagues par page et pourtant, elle est extrêmement drôle.' »

Après que Richter ait noté que Bowen avait dû finalement acquérir sa position comique pour réussir dans une sitcom très populaire comme Famille modernea-t-elle répondu : « Vous remarquerez que je n’ai pas fait trop de blagues. Je suis souvent tombée. »

Bowen pensait qu’elle s’en sortait mieux dans les hybrides comédie-drame comme Éddans lequel elle a joué de 2000 à 2004. « Éd c’était à l’époque où la comédie dramatique était une chose », a-t-elle déclaré. « Il y avait comme Ally McBeal à l’époque. C’étaient des durées d’une heure, où il y avait de grandes scènes de combat, puis il y avait de belles scènes chaleureuses et drôles. Et toutes choses pourraient exister en même temps. C’était il y a longtemps. »

« Julie Bowen tombe sur ‘Modern Family' ».

Evans Ward/ABC via Getty



Bowen a également déclaré qu’elle n’avait pas confiance en elle. Famille moderne chances parce qu’elle a auditionné pour la série avec un look un peu différent de d’habitude. « Je ne pensais pas avoir Famille moderne parce que j’étais tellement enceinte », se souvient-elle. « Je testais pour deux pilotes et je voulais Famille modernemais dans l’autre série, le personnage était enceinte. Et je me suis dit : ‘J’ai une chance pour celui-là.' »

Elle a d’abord donné la priorité à l’autre pilote de sitcom parce qu’elle avait besoin de sécurité d’emploi. « Je n’obtiendrai jamais Famille moderne. Vous n’arrêtez pas de m’appeler et de regarder mon gros ventre géant », se souvient-elle avoir pensé. « Alors j’ai dit : ‘J’ai besoin de ce travail.’ Comme si vous aviez besoin d’un travail qui va payer les factures, qui a des jambes. »

Écoutez la conversation complète entre Bowen et Richter ci-dessus.