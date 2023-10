Julie Bowen dit que Sofia Vergara se porte « bien » après son divorce – Hollywood Life

Crédit image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Julie Bowen53 ans, a admis son amie Sofia Vergara51 ans, se porte « très bien » après son divorce avec Joe Manganiello. L’actrice a également déclaré que son ancien Famille moderne la co-star est entourée de sa famille depuis la séparation et aura également « toujours » son soutien si nécessaire.

« Son Instagram dit tout », a déclaré Julie lors d’une interview avec PERSONNES aux Step Up Inspiration Awards vendredi. «Nous avons parlé et elle va très bien. Sofia a toujours eu une merveilleuse famille qui l’entoure et de merveilleux amis.

« Elle n’a pas besoin Taylor Swift pour l’emmener à un match. Elle va bien », a ajouté Julie en plaisantant. « Mais je suis super heureuse que toutes ces autres filles aillent aux matchs avec T Swifty. J’aurais aimé qu’elle soit là pour moi.

Julie, qui a joué aux côtés de Sofia pendant 11 saisons dans Famille moderne, a également salué la beauté comme modèle. « Sofía a toujours été mon modèle en ce qui concerne le fait d’être une femme et d’être féminine, mais aussi d’être puissante et non… J’ai toujours eu l’impression qu’il fallait faire des compromis l’un pour l’autre », a-t-elle gentiment expliqué.

Les aimables commentaires de Julie à l’égard de Sofia, qui a participé à de nombreux événements ces derniers temps, surviennent près de trois mois après que la talentueuse star et son ancien mari ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », commence le communiqué. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »

Deux jours après la publication de l’annonce, Joe a demandé le divorce et a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation. Il a également été rapporté qu’un contrat de mariage était en place et que les ex étaient prêts à « conserver les actifs qu’ils ont accumulés au cours de leurs 7 années de mariage ». Leur date officielle de séparation était également indiquée comme étant le 2 juillet.