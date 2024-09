Julie Bowen dit avoir pleuré dans sa caravane pendant le tournage de « Happy Gilmore » : « J’étais mal à l’aise »

Julie Bowen est ravie de reprendre son rôle de Virginia Venit dans le prochain film Joyeux Gilmore 2Elle a cependant admis qu’il y avait une chose dans le film original qui la mettait « mal à l’aise ».

Julie, 54 ans, est apparue sur Aujourd’hui avec Hoda et Jenna le jeudi 12 septembre, pour discuter de certains de ses projets à venir. Elle a déclaré Joyeux Gilmore était le « premier film [she] « On peut dire sans se tromper que sa carrière a complètement décollé après la comédie sportive, mais elle se souvient toujours de son temps sur le plateau.

« J’étais vraiment mal à l’aise avec mes cheveux dedans. Vraiment mal à l’aise avec ça. Je me souviens avoir pleuré dans ma caravane en disant : « Personne ne le verra, ce n’est pas grave ». Je me suis dit : « Personne ne le verra ? C’est le seul film que mon père a regardé en boucle ! », a-t-elle déclaré. Hoda Kotb et Jenna Bush Hagerqui étaient fascinés par ses récits du tournage.

Julie a parlé de certaines des autres stars qui apparaîtront dans Joyeux Gilmore 2 avec elle et Adam Sandlerqui partageait à l’origine l’écran dans le film de 1996. Travis Kelce et Mauvais lapin fera des apparitions dans le deuxième volet.

Le Famille moderne L’actrice a également révélé que son personnage et celui d’Adam sont toujours ensemble dans la suite.

« Oui, nous sommes très proches », a-t-elle dit lorsque Jenna, 42 ans, lui a posé des questions sur le sujet. Jenna a alors répondu : « Oh, tu viens de nous donner une alerte spoiler ! »

« C’est grave ? Non. C’est… Tu peux mettre ça… Je crois que j’ai le droit de dire ça ! » dit Julie.

Le 9 septembre, Netflix a publié un message sur X, écrivant : «Joyeux Gilmore 2 est officiellement en production. » La section commentaires de la publication a explosé avec des commentaires enthousiastes de fans du film original.

Julie Bowen a pleuré dans sa caravane pendant Happy Gilmore

Une personne a écrit : « Dès sa sortie, ce sera le film de l’année », tandis qu’une autre a déclaré : « Espérons que la suite capture la même magie et le même humour qui ont fait du premier film un classique ! »

Un autre commentaire disait : « C’est fantastique de voir le personnage bien-aimé faire son retour. »

Il semble que le consensus général soit que beaucoup espèrent que la suite sera tout aussi hilarante que le premier film, qui a été un succès commercial et a remporté le MTV Movie Award du meilleur combat entre Bob Barker et Adam.

Sur le sujet de Joyeux GilmoreJulie se souvient également d’avoir travaillé avec feu Barker et pourquoi c’était l’une de ses parties préférées du film.

« C’était l’une de mes scènes préférées. Dans cette scène, il doit dire : « Le prix est erroné, [bitch] » et il a dit qu’il ne voulait pas dire ça parce qu’il est un vrai gentleman « , se souvient-elle. » Mais ils ont tourné ça pendant des heures et des heures et des heures sur ce magnifique terrain de golf à Vancouver. Et à la fin de la journée, il est tellement dedans. Il dit : » Le prix est faux, [bitch]! C’était génial. »

Un extrait de la scène a été diffusé en arrière-plan pendant que Julie parlait du défunt Le prix est correct animateur, décédé le 26 août 2023, à l’âge de 99 ans.