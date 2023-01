Julie Bowen avait des troubles de l’alimentation à l’adolescence : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Julie Bowen, 52 ans, a révélé qu’elle avait un trouble de l’alimentation à l’adolescence. Les Famille moderne alun a révélé qu’il s’agissait d’un “mécanisme d’adaptation” sur le Spectacle de la salle Tamron, expliquant qu’il y avait une corrélation entre le stress lié à la fois au fait de “faire des erreurs” et de “se débattre” avec la puberté, ce qui l’a amenée à “mourir de faim” de ne pas manger. “Je n’aimais pas ce sentiment de changement”, a-t-elle expliqué à Salle de Tamron.

Dans les années 80, des sujets comme les troubles de l’alimentation n’étaient pas aussi facilement abordés. « Nous n’avons pas parlé de quoi que ce soit, et c’était juste un peu… sale. Et j’ai réalisé que lorsque vous êtes vraiment affamé, vous n’avez aucun sentiment », se souvient-elle. « C’est assez incroyable. Le corps dit : ‘Nous n’avons pas le temps pour ça.’ Je pense donc que c’était un mécanisme d’adaptation », a-t-elle déclaré à l’animateur du talk-show.

Au cours de l’entretien, elle a également comparé son expérience d’adolescente à celle de ses fils adolescents actuels. « Vous savez, c’est drôle parce que j’ai trois fils, et ils sont tous si différents. Mais je vois que l’un d’eux me ressemble beaucoup, et je le vois toujours essayer de colorier à l’intérieur des lignes et d’obtenir le A + », a-t-elle également déclaré, faisant référence à ses enfants. Olivier15 ans et jumeaux John et Gustave13.

“Et je pense [as a teen] J’ai interprété le fait d’être désordonné ou de faire des erreurs ou d’avoir un a- ou comme de la graisse sortant du haut de votre jean [as] un symbole que vous ne pouviez pas contenir vous-même. Que vous étiez trop, et qu’être bon signifiait rester à l’intérieur des lignes – au propre comme au figuré. Gardez-le serré », a-t-elle raisonné. « Et c’est mon attitude : serré. Et d’ailleurs, ce n’est pas amusant. Ce n’est pas une façon amusante de vivre.

Plus tard dans la vie, Julie a expliqué qu’elle avait fait l’expérience de la honte corporelle après avoir donné naissance à ses jumeaux, maintenant âgés de 13 ans, en 2009. «J’ai eu la chance d’obtenir un peu de gloire et de reconnaissance avant que tout le monde ait un téléphone portable dans sa caméra tout le temps. J’ai eu mes jumeaux en 2009, et j’étais à Hawaï en train de tourner Famille moderne. C’était moins d’un an plus tard, et j’avais toujours comme la crasse de bébé », a-t-elle commencé.

«Je travaillais et j’allaitais, et j’ai sauté dans l’océan avec mon mari à l’époque en bikini – personne n’était là – et au moment où nous sommes montés dans la chambre, il y avait eu des paparazzi comme dans les rochers cachés, et c’était le plus méchant. Comme, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec elle? C’est dégoûtant », se souvient-elle de l’interaction.

