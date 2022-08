Julie Benko était la “fille drôle” dont personne n’avait entendu parler jusqu’à présent

Une fois qu’elle a décroché le poste, Benko était plus déterminée à apprendre les bizarreries et les manières de la vraie Fanny Brice sur laquelle la comédie musicale est basée: une actrice comique qui est devenue célèbre dans les Ziegfeld Follies et est tombée amoureuse du joueur glissant et escroc Nick Arnstein (joué par Ramin Karimloo). Avant le début des répétitions en février, Benko a lu des biographies de Brice et des extraits de ses journaux. Elle a travaillé avec un archiviste de la New York Public Library for the Performing Arts pour regarder de vieilles images de Brice faisant des danses loufoques et contorsionnant son visage en expressions idiotes.

“Elle a un appétit insatiable pour le monde de la pièce, pour le monde de l’histoire”, a déclaré Brandon Dirden, qui a enseigné à Benko lorsqu’elle est revenue à NYU pour ses études supérieures, à propos de son ancien élève. “Elle ne laisse rien au hasard.”

Pendant que Feldstein répétait, Benko s’est assis à l’écart pour prendre des notes, enregistrer des détails sur le rythme et l’intention derrière les lignes de dialogue. Une fois les répétitions terminées, Benko dirigeait des lignes avec son mari et collaborateur musical, Jason Yeager, dans leur salon. Elle a chanté toute la partition presque tous les jours pour développer son endurance et pratiquait les séquences de claquettes de “Rat-Tat-Tat-Tat” dans un miroir en pied, se souvient Yeager.

Les répétitions étaient principalement axées sur la distribution principale, ce n’est donc que le jour de sa première représentation, le 29 avril, que Benko a pu parcourir une répétition sur scène avec des costumes, des lumières et des microphones.

Quand elle est montée sur scène ce soir-là, Benko a été choquée d’être accueillie par des applaudissements à l’entrée – applaudissements d’entrée ! “Ce fut probablement le moment le plus excitant de ma vie”, a-t-elle déclaré.

Elle était à l’aise avec la chorégraphie sur scène, mais c’était la chorégraphie hors scène – en particulier, les nombreux changements de costumes du spectacle – qui avait été plus difficile à pratiquer. Le spectacle, qui suit Brice de la fin de son adolescence au début de la trentaine, comprend quatre perruques et 21 costumes, dont 19 sont des changements rapides qui doivent se produire en aussi peu qu’une minute.