Julie Ann Emery sur la série dramatique Katrina – Hollywood Life

La nouvelle série Apple TV+ Cinq jours au mémorial relate l’impact et les conséquences de l’ouragan Katrina dans un hôpital local. Pendant 5 jours, un hôpital de la Nouvelle-Orléans a subi des inondations dévastatrices, des pannes de courant et une chaleur torride alors que des soignants épuisés tentaient de maintenir leurs patients en vie. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Julie Ann Emeryqui joue Diane Robichaux, sur ce qu’elle veut que les téléspectateurs retiennent de la série.

“Mon grand espoir est que l’émission soit un sujet de conversation”, a déclaré Julie HollywoodLa Vie. « Nous assistons à des catastrophes naturelles avec plus de fréquence et plus de férocité. Nous allons continuer à voir ces moments de crises collectives comme la pandémie mondiale, et nous ne les gérons pas beaucoup mieux que nous ne l’avons fait pendant Katrina. J’aimerais donc vraiment voir une conversation sociale s’engager, et il faudra une demande de notre part pour exiger que nos dirigeants et exiger que nos communautés gèrent ces choses différemment.

L’actrice a noté que les médecins, les infirmières, les soignants et les patients étaient « abandonnés à tous les niveaux de l’institution et du gouvernement, du local à l’État en passant par le fédéral. Ils ont été complètement abandonnés parce que je pense que personne ne voulait assumer la responsabilité de ce qui s’est passé, donc personne n’est intervenu. Et ce n’est pas correct. J’espère que nous aurons une plus grande conversation sur la façon dont nous voulons être ensemble dans ces moments de crise collective.

Malgré la lourdeur du sujet, Julie a souligné que Cinq jours au mémorial était un “environnement vraiment chaleureux et accueillant de gentillesse et de respect à tous les niveaux, et il est simplement plus facile de plonger dans un travail approfondi dans un bon environnement de travail que dans un environnement toxique.”

Alors que tout le monde au Memorial Medical Center attendait de l’aide après l’ouragan Katrina, les conditions à l’intérieur des murs de l’hôpital ont continué de s’aggraver. Les acteurs se sont transformés en personnes essayant de survivre au milieu de la chaleur épuisante et de la déshydratation sévère.

“Tout le monde a vraiment fait tapis”, a déclaré Julie. « Les acteurs ont fait tapis. Personne ne se souciait de leur apparence. Nous étions vraiment dévoués au personnage du moment et à la réalité du moment et à l’humanité du moment d’une manière qui dépassait toute quantité d’ego visible qui pourrait éventuellement arriver.

Cinq jours au mémorial sera présenté en première mondiale le 12 août sur Apple TV + avec les trois premiers épisodes. Les épisodes restants seront diffusés chaque semaine tous les vendredis.