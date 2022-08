Julie Ann Emery aide à montrer le bilan humain de l’ouragan Katrina dans “Five Days at Memorial”

Il n’est peut-être pas de notoriété publique que ce n’est pas l’ouragan Katrina qui a causé les pires ravages à la Nouvelle-Orléans lorsque l’ouragan de catégorie 5 a dévasté la Louisiane en août 2005. Oui, la tempête a été meurtrière – plus de 1 800 personnes sont mortes et elle a causé plus de 100 milliards de dollars de dégâts.

Mais c’est l’effondrement des digues et des murs anti-inondation qui a provoqué la dévastation. Et c’est l’échec des agences municipales, étatiques et fédérales à coordonner un plan de sauvetage significatif pour ceux qui restent bloqués et souffrent sans nourriture, eau et électricité – et des installations médicales appropriées – qui a transformé Katrina en une tragédie pour tant de personnes.

L’histoire de ce qui s’est réellement passé sur le terrain dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans a été méticuleusement documentée par la journaliste Sheri Fink dans un article lauréat du prix Pulitzer, puis dans un livre, Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital. Ce livre est maintenant la base d’une mini-série Apple TV Plus de huit épisodes qui a été créée ce mois-ci et qui met en vedette Vera Farmiga, Cherry Jones et Julie Ann Emery alors que les soignants épuisés sont partis pour prendre des décisions de vie ou de mort pour les patients bloqués après “les eaux de crue ont monté, l’électricité est tombée en panne et la chaleur a grimpé en flèche.” En fin de compte, 45 personnes sont mortes.

“J’espère que c’est un appel aux armes … un déclencheur de conversation dans notre société sur la façon dont nous voulons être dans ces moments de crise collective”, a déclaré Emery dans une interview pour la série de podcasts I’m So Obsessed de CNET. “Il y a eu un échec massif, institutionnel et gouvernemental qui a laissé ces personnes piégées ici. J’aimerais nous voir tenir certaines personnes responsables de cela.”

Emery joue Diane Robichaux, qui supervise un établissement de soins de longue durée appelé Life Care qui loue le septième étage du Memorial Medical Center à Tenet Healthcare Corp. Lorsqu’il est évident que l’hôpital ne pourra pas fonctionner à cause des inondations et de la perte d’électricité, ce qui signifie qu’il n’y a pas de climatisation dans une ville où les températures de la fin de l’été ont grimpé en flèche, le personnel de l’hôpital et Life Care ne collaborent pas – jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard – et alors qu’ils essaient d’amener leurs sociétés mères à fournir le temps opportun l’aide nécessaire pour soigner leurs patients.

“Il y a une grande conversation à avoir sur la médecine d’entreprise ici”, a déclaré Emery. “Ça me rend toujours très triste [and] en colère aujourd’hui que les gens dans un joli bureau climatisé avec des bureaux et des salles de réunion prenaient des décisions commerciales. … S’il y a un moment pour prendre une décision humaine, c’est au moment où les digues se sont brisées.”

J’ai parlé à Emery du tournage de la série, qui a été créée par Carlton Cruse et John Ridley, et de regarder le décor de l’hôpital prendre vie. Une grande partie de la série a été tournée dans un réservoir d’eau de 4 millions de gallons construit sur mesure à l’extérieur de Toronto. “C’était énorme, épique et extraordinaire, et cela prend des ressources – et Apple a vraiment intensifié et donné les ressources”, a-t-elle déclaré.

Nous avons également parlé de son rôle de Betsy Kettleman dans le spin-off de Breaking Bad Better Call Saul, et de son travail de serveuse à Los Angeles et de servir Will Smith (qui, selon elle, est un excellent pourboire) avant de jouer à ses côtés dans la comédie romantique Hitch. Et nous avons parlé de son obsession pour le jardin hydroponique petit mais productif qu’elle entretient sur le balcon devant son appartement californien. “En tant qu’enfant de la ferme qui a labouré la terre, le jardinage hydroponique me semble Star Trek”, a-t-elle déclaré. « C’est comme un kit de chimie, non ?

