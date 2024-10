Julianne Hough sur les commentaires humiliants et les rumeurs ozempiques

Et malgré les commentaires cruels, Julianne a poursuivi en révélant qu’elle n’avait « jamais été en aussi bonne santé ». Elle a ensuite parlé de divers problèmes de santé et expériences de vie qui ont également conduit à son corps actuel.

« J’étais pleine d’inflammation dans la vingtaine et j’avais un marqueur d’auto-immunité que j’ai abordé et auquel je me suis engagé il y a plus d’un an et demi. J’ai congelé mes ovules au cours des dernières années, ce qui modifie également les fluctuations du corps. Je Je n’ai jamais été en meilleure santé ni plus heureux de l’intérieur. Le chagrin, la perte et la peur sont également stockés dans le corps et nous nous y accrochons de différentes manières. J’ai fait de l’acceptation, de l’expression, du traitement et de la libération d’une grande priorité. beaucoup d’émotions au fil des années. »