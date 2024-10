Julianne Hough se défend contre les trolls qui font honte au corps

Julianne Hough ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit d’examiner son corps en ligne.

Ce week-end, l’acteur et animateur de « Danse avec les stars » a partagé une courte vidéo d’elle profiter du « Sunday Spa Day » et danser en bikini à l’intérieur d’un sauna.

Bien que la vidéo de Hough ait pu être voulue pour plaisanter, elle a suscité des réactions mitigées de la part des fans, certains disant dans les commentaires qu’ils étaient « préoccupés » par son comportement « bizarre ».

D’autres sont allés plus loin en critiquant son apparence. « Elle a besoin de manger des milkshakes et des cheeseburgers », a écrit une personne, tandis qu’une autre lui a suggéré de « s’alléger avec l’Ozempic ».

Lundi, Hough a répondu au commentaire négatif avec une longue note destinée à ses détracteurs.

« Mon corps n’a jamais été aussi sain », a-t-elle écrit. « J’étais plein d’inflammation dans la vingtaine et j’avais un marqueur d’auto-immunité que j’ai abordé et auquel je me suis engagé il y a plus d’un an et demi. J’ai congelé mes ovules ces dernières années, ce qui modifie également les fluctuations corporelles. Je n’ai jamais été en meilleure santé ni aussi heureux de l’intérieur.

Hough a également déclaré que la vidéo visait à mettre en valeur son côté « ludique », qu’elle a décrit comme la « version la plus authentique ».

« Pour ceux d’entre vous qui sont vraiment inquiets parce que cela est inhabituel pour vous, je comprends que ce que vous ne comprenez pas vous semble inconnu et parfois effrayant », a-t-elle écrit. « Je vais continuer à me sentir en sécurité malgré l’effusion de vos commentaires et à profiter de la vie qui peut être très lourde et difficile. »

Julianne Hough reviendra sur grand écran l’année prochaine aux côtés de Christian Bale et Peter Sarsgaard dans le film de science-fiction « The Bride ! » Jason Mendez via Getty Images

Hough a conclu sa note en exhortant ses abonnés à « être enjoués, à rire et à profiter du voyage » plutôt que de « tout prendre au sérieux ».

« Envoyer de l’amour, de la lumière et de l’énergie ludique à votre façon », a-t-elle écrit.

Hough a également offert une réponse plus précise à ceux qui la pressaient de « manger des cheeseburgers ».

«C’était le 17 septembre, date de la première de DWTS!» elle écrit dans la légende d’une vidéo partagée sur ses histoires Instagram qui la montrait en train de manger une bouchée d’un hamburger fait maison.

Hough – qui reviendra sur grand écran l’année prochaine aux côtés de Christian Bale et Peter Sarsgaard dans le film de science-fiction «La Mariée ! » – a été franche sur les défis liés au maintien d’une vision positive de son corps en tant que personnalité publique.

« Je poste chaque semaine des photos de ce que je porte ou de mes cheveux dans « Danse avec les stars », et une personne dit que j’ai l’air trop maigre, puis une personne en bas dit que j’ai l’air enceinte. » elle a dit à People en 2016. « Je me dis, comment ça marche ? Regardez-vous la même image ? En fin de compte, c’est comme ça.

Dans une interview avec Redbook publié l’année suivante, Hough explique comment elle a appris à prendre les choses un peu moins au sérieux lorsqu’il s’agit de telles critiques.

«En grandissant, je m’acceptais beaucoup, puis quelque chose a changé au collège», elle a dit à l’époque. «Je me comparais à tout le monde… et plus tard, j’ai fait un film dans lequel on me disait que j’étais gros tous les jours, alors que j’étais le plus maigre que j’aie jamais été. Maintenant, quand je suis gêné, je fais quelque chose de complètement fou ou loufoque pour sortir de ma tête – quelque chose d’amusant qui me rappelle la liberté que je ressentais quand j’étais enfant avant que tout cela n’arrive.

Regardez un E! Reportage sur le clapback surprise de Julianne Hough ci-dessous.