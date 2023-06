Julianne Hough révèle comment elle se prépare à héberger ‘DWTS’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie







Elle a d’abord été compétitrice, puis elle a été juge, et maintenant, Julianne Hough sera de retour Danser avec les étoiles en tant qu’hôte ! Le favori des fans a été annoncé comme le dernier ajout à la prochaine saison 32 dans la foulée de Tyra Banks’ sortie de la série ABC, et rejoindra Alphonse Ribeiro dans le rôle d’hébergeur. Julianne se rendra bientôt sur la côte ouest pour assumer ses fonctions d’hôte et elle a répondu à HollywoodLife.com dans une interview EXCLUSIVE sur sa préparation ! « J’ai beaucoup parlé à Alfonso, et il a été une telle joie », a déclaré l’interprète en discutant avec HL au gala de juin de l’American Ballet Theatre. « Il est tellement accueillant et excité et nous sommes déjà de très bons partenaires dans la façon dont nous nous respectons et voulons nous soutenir mutuellement. »

Elle a poursuivi: « De plus, je pense qu’il suffit de me replonger dans la famille et d’être là pendant les répétitions pour que les couples se sentent vraiment en sécurité et qu’ils puissent simplement avoir une conversation avec moi. » Rappelons que Julianne est apparue pour la première fois en tant que danseuse professionnelle sur le pilier ABC en 2007. Elle a ensuite remporté des saisons consécutives – 4 et 5 – avec des partenaires. Apolo Anton Ohno et Hélio Castronevesrespectivement, avant de quitter la série en 2009. Elle est revenue en 2014 en tant que juge, avant de repartir en 2017.

Plus de nouvelles ‘DWTS’:

En mars, elle a partagé la nouvelle passionnante de son retour à DWTS sur son Instagram, écrivant: « C’est un tel honneur de rejoindre Danser avec les étoiles en tant que co-hôte. Le spectacle occupe une place si spéciale dans mon cœur depuis les nombreuses années et les différents rôles auxquels j’ai eu le privilège de faire partie. L’incroyable équipe qui donne vie à la salle de bal tous les soirs est ma famille depuis 17 ans. Je suis tellement excitée de retrouver Alfonso, Carrie Ann, Bruno, Derek, les pros incroyablement talentueux et l’incroyable distribution sur la piste de danse. L’énergie est magnétique chaque fois que vous entrez dans la salle de bal et j’ai hâte de la ressentir à nouveau – et bien sûr de partager tout cela avec les fans les meilleurs et les plus fidèles – pour une autre saison passionnante.

Une autre façon dont la co-fondatrice de Fresh Vine Wine se prépare à retourner dans la salle de bal est de profiter de tout l’art qu’elle peut ! Julianne était ravie d’assister au gala de juin de l’ABT qui célébrait la première de son ballet de la saison estivale, Comme l’eau pour le chocolat. « Je suis juste excité d’être un témoin. La plupart du temps, je suis tellement concentré sur le fait d’être sur scène ou d’avoir besoin de jouer ou de ressentir la pression, et donc le fait que je peux juste regarder avec admiration ces beaux danseurs et le chorégraphe créer de la magie et nous pouvons simplement regarder et profiter et célébrer, et je suis juste excité à ce sujet », s’est-elle enthousiasmée.

Elle a admis qu’il peut parfois être difficile de « désactiver » son cerveau d’interprète tout en essayant de profiter d’une performance, mais a noté que la capacité de « se perdre dans quelque chose » est « un signe » de quelque chose de « vraiment magnifique ». « Mais, il y a certainement des moments où je me dis, ‘Oh mon Dieu, cette chorégraphie.’ Je veux être inspiré. Parfois, je suis inspirée par ce mouvement et j’ai envie d’aller l’essayer quand je rentre chez moi », a ajouté Julianne.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: ‘Dancing With The Stars’ Saison 32: Ce que nous savons sur le casting, les avantages et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.