Julianne Hough répond à ses inquiétudes concernant la vidéo du trampoline en bikini

Julianne Hough veut que ses fans sachent qu’elle n’a « jamais été en meilleure santé ni aussi heureuse de l’intérieur ».

Le Danse avec les stars ancienne élève de 36 ans, a répondu aux inquiétudes de ses fans après avoir publié un clip « Sunday Spa Day 👯‍♀️ » sur Instagram le 29 septembre. Dans la vidéo, Hough danse en bikini dans le sauna, portant un chapeau noir et un masque de luminothérapie rouge. Elle saute de manière ludique sur un trampoline à l’extérieur.

Le lendemain, Hough a publié une longue mise à jour répondant aux critiques qui qualifiaient son comportement dans la vidéo de « bizarre ». Certains lui ont demandé si elle allait bien.

« Je n’ai pas l’habitude de répondre à des commentaires comme celui-ci, mais je vais dire quelques choses à propos de cette vidéo », a-t-elle écrit dans ses stories Instagram.

Elle a répondu une à une aux questions des fans : le chapeau noir est « une casquette de protection contre la chaleur pour ne pas me brûler les cheveux », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est connu sous le nom de « chapeau banya ». Elle a également expliqué pourquoi elle avait choisi de suivre une thérapie par la lumière rouge, affirmant que c’était « incroyable pour vous et que cela pourrait tout aussi bien faire d’une pierre deux coups pendant que vous êtes dans le sauna ».

De plus, « le trampoline était une nouvelle tentative pour moi aujourd’hui à mon [friend’s] maison – c’est leur routine – sauna, plongée froide, saut », a-t-elle déclaré. « C’est pour votre système lymphatique qui favorise le drainage lymphatique qui aide à protéger le corps contre les maladies et les infections. »

Hough a expliqué qu ‘ »un bikini est la meilleure tenue pour ces activités ».

Elle a ensuite parlé de sa santé mentale et physique actuelle. « Mon corps n’a jamais été aussi sain – j’étais plein d’inflammation dans mon [20s] et avait un marqueur pour un [autoimmune] que j’ai abordé et auquel je me suis engagé il y a plus d’un an et demi », a déclaré Hough.

« J’ai congelé mes ovules ces dernières années, ce qui modifie également les fluctuations du corps. Je n’ai jamais été en meilleure santé ni aussi heureuse de l’intérieur », a-t-elle poursuivi. « Le chagrin, la perte. La tristesse et la peur sont également stockées dans le corps et nous les gardons de différentes manières. J’ai fait de l’acceptation, de l’expression, du traitement et de la libération de nombreuses émotions une priorité absolue au fil des ans. »

Hough a également noté que le côté « ludique » montré dans la vidéo est sa « version la plus authentique ».

« J’ai vu quelque part que lorsque les enfants sont les plus joueurs et peuvent être les versions les plus étranges et bizarres d’eux-mêmes, cela signifie qu’ils sont les plus en sécurité pour le faire », a-t-elle déclaré.

« Mon côté ludique et maladroit reflète à quel point je me sens en sécurité dans ma peau et avec les gens qui m’entourent. Tous ceux qui sont proches de moi savent que ce côté de moi signifie que je suis le plus libre dans [judgment] de moi-même et des autres. »

L’ancien L’Amérique a du talent Le juge a ensuite répondu aux adeptes qui étaient « véritablement inquiets » de voir ce côté « inhabituel » d’elle. « Je comprends que ce que vous ne comprenez pas vous semble inconnu et parfois effrayant », a-t-elle déclaré.

« Je vais continuer à me sentir en sécurité malgré l’effusion de vos commentaires, et à m’amuser avec la vie qui peut être très lourde et difficile. Alors pourquoi ne pas être enjoué, rire et profiter du voyage au lieu de tout prendre si au sérieux. »

Elle a conclu son message en signant par : « Envoyer de l’amour, de la lumière et de l’énergie ludique à votre façon 💕. »

Hough a parlé dans le passé de son parcours de santé, parlant de son diagnostic d’endométriose, de son expérience de la dépression et de l’anxiété, ainsi que de sa routine d’entraînement.