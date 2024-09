Julianne Hough réagit au commentaire « idiot » d’Anna Delvey après l’élimination du DWTS

Julianne Hough a réfléchi sur Anna Delvey Danse avec les stars élimination.

Delvey, qui était en duo avec le danseur professionnel Ezra Sosa, a déclaré qu’elle n’enlèverait « rien » à son apparition dans DWTS lors de l’épisode du 24 septembre de l’émission.

Selon Hebdomadaire américainle commentaire surprenant du présumé escroc a suscité une tonne de réponses de la part des membres de la distribution et des fans.

Alors que j’assistais à un événement organisé pour le Héros de la démocratie à New York le vendredi 27 septembre, Hough a expliqué ce qu’elle ressentait à propos du commentaire brutal d’Anna en quittant DWTS.

En parlant avec PersonnesHough a déclaré: « Je crois toujours beaucoup à la grâce et aux secondes chances et je me présente et je suis très neutre. »

De plus, Hough a poursuivi en disant : « De plus, il est difficile de sortir premier de la compétition. »

De plus, le Refuge sûr La star a suggéré que le commentaire de Delvey n’était pas nécessairement aussi sérieux que certaines personnes le pensaient, comme elle l’a affirmé : « J’ai aussi entendu quelque part qu’elle était en fait idiote et qu’elle était très littérale à ce sujet, avec son histoire. Alors il y avait ça.

En ce qui concerne la fausse héritière, Anna Delvey est devenue célèbre après s’être fait passer pour une héritière allemande, ce qui l’a conduite à commettre une fraude contre un certain nombre d’entreprises et de particuliers fortunés. Delvey a vu son histoire dramatisée dans la série Netflix, Inventer Anna.

Selon le média, après avoir été reconnue coupable de grand vol et avoir prolongé la durée de son visa américain pendant sa peine de prison, Delvey a dû demander à l’ICE la permission de déménager à Los Angeles pour filmer. DWTS.