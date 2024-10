Julianne Hough critique les bodyshamers qui lui ont dit de « manger un cheeseburger » après avoir publié une vidéo en bikini

Après que certains critiques aient commenté sa récente vidéo en bikini disant qu’elle avait l’air trop mince, l’animatrice de Danse avec les stars applaudit en disant qu’elle est en meilleure santé qu’elle ait jamais été.

Julianne Hough a un message pour les haineux.

Le Danse avec les stars L’animatrice s’est tournée vers les réseaux sociaux pour répondre aux commentateurs qui critiquaient sa dernière vidéo en bikini.

Dans la vidéo Instagram du 29 septembre, on pouvait voir Hough profiter d’une journée au spa tout en arborant un bikini à imprimé serpent, alors qu’elle allait et venait entre un sauna, un masque de thérapie par la lumière rouge, un plongeon froid et un trampoline.

Mais la réponse qu’elle a reçue des utilisateurs des réseaux sociaux a été tout sauf gentille, avec un fan écrivant : « Je suis inquiet. Est-ce que ça va ? » Avec un autre ajoutant : « Elle a besoin de manger des milkshakes et des cheeseburgers. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Après avoir vu les commentaires sur sa publication, Hough a partagé une vidéo d’elle en train de manger un hamburger sur ses histoires Instagram le 30 septembre, écrivant : « Pour ceux qui me disent de manger un cheeseburger… C’était le 17 septembre, la date de la première de DWTS! »

L’homme de 36 ans avait plus à dire dans les commentaires Instagram de la publication, ajoutant : « Je n’aborde pas habituellement les commentaires comme celui-ci, mais je vais dire quelques choses à propos de cette vidéo. »



Instagram

Selon Hough, sa routine de journée au spa était une recommandation d’un ami qui « favorise le drainage lymphatique », et son bikini était « la meilleure tenue pour ces activités ».

Quant à l’apparence de son corps, l’ancienne professionnelle de la danse a noté qu’elle « n’a jamais été en aussi bonne santé ».

« J’étais pleine d’inflammation dans la vingtaine et j’avais un marqueur d’une maladie auto-immune que j’ai abordé et auquel je me suis engagé il y a plus d’un an et demi », a-t-elle expliqué. « J’ai congelé mes ovules ces dernières années, ce qui modifie également les fluctuations du corps. Je n’ai jamais été en meilleure santé ni aussi heureux de l’intérieur. »



Getty Julianne Hough détaille sa « belle » rencontre avec son ex-mari Brooks Laich et sa nouvelle petite amie

Voir l’histoire

Hough a également déclaré que le « côté ludique et maladroit » qu’elle a mis en valeur dans la vidéo était « le reflet de la façon dont je me sens en sécurité dans ma peau et avec les gens autour de moi ».

« Pour ceux d’entre vous qui sont vraiment inquiets parce que c’est inhabituel de voir cela », a-t-elle poursuivi, « je comprends que ce que vous ne comprenez pas vous semble inconnu et parfois effrayant. Je vais continuer à me sentir en sécurité en moi-même, indépendamment de l’effusion. de vos commentaires et amusez-vous avec la vie qui peut être très lourde et stimulante. «

Malgré les commentaires négatifs, Hough a également reçu des commentaires positifs de la part de ceux qui ont apprécié de voir son côté plus léger.

« Pourquoi, lorsqu’une femme est heureuse, confiante et à l’aise avec elle-même », a écrit un fan, « les gens s’inquiètent et la jugent durement ? »