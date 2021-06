Julianna Zobrist « a trompé l’ex-mari des Cubs Ben avec leur conseiller conjugal PASTOR », réclame un procès de 6 millions de dollars

JULIANNA Zobrist aurait trompé son ex-mari des Cubs Ben avec leur pasteur et conseiller conjugal, selon un procès de 6 millions de dollars.

Ben Zobrist a appris que sa femme avait une liaison avec Byron Yawn, leur pasteur qui est également accusé d’avoir fraudé l’œuvre caritative de l’ex-star de la MLB, après avoir demandé le divorce, selon la plainte.

Julianna Zobrist a eu une liaison avec le pasteur de sa famille, selon un costume Crédit : AP

L’ancien pasteur Bryon Yawn est poursuivi pour 6 millions de dollars Crédit : YouTube/Forrest Crain & CO

L’ancien joueur de baseball, 40 ans, réclame 6 millions de dollars de dommages et intérêts à Yawn, qui est actuellement PDG d’une société de conseil aux entreprises appelée Forrest Crain & Co. et était auparavant pasteur à Community Bible Church à Nashville.

Le procès, obtenu par The Peoria Journal Star, allègue que Julianna a commencé à parler au pasteur quotidiennement sur des téléphones portables en 2018 et qu’une relation sexuelle a commencé entre les deux un an plus tard.

En 2019, Zobrist a pris un congé de quatre mois des Cubs pour régler des problèmes conjugaux après que la femme de Yawn l’a informé qu’elle pensait que leurs conjoints étaient impliqués dans une affaire émotionnelle.

Zobrist a perdu 8 millions de dollars de revenus en raison de son congé, selon la poursuite.

Julianna et Ben Zobrist étaient mariés depuis 2005 Crédit : Getty

Zobrist a pris sa retraite des Cubs en 2020 Crédit : Getty

Pendant tout ce temps, Yawn a fourni des conseils matrimoniaux au couple en 2019, ainsi que des conseils pour l’anxiété et la dépression à Zobrist.

Le double champion des World Series n’a appris la relation sexuelle entre son ancien pasteur et sa femme qu’en juin 2020, selon le costume.

Zobrist a demandé le divorce en mai 2019 et Julianna, une chanteuse pop chrétienne, a déposé une contre-plainte en mars 2020, le même mois où Zobrist a pris sa retraite de la MLB.

Dans un aveu écrit dans leur procédure de divorce, Julianna a admis qu’elle avait menti à son mari sur la nature de sa relation avec Yawn.

Zobrist n’a découvert que sa femme avait des relations sexuelles avec le pasteur avant juin 2020, selon le procès Crédit : Getty

Des SMS entre Zobrist et Yawn montrent l’ancien pasteur essayant de réconforter le joueur alors qu’il traversait des troubles avec sa femme.

« Elle a utilisé les mots violence émotionnelle, verbale et spirituelle. J’ai été choqué », lit-on dans un texte de Zobrist.

« Je ne peux pas être à 2 000 milles d’elle et de ses enfants pendant qu’elle pense à moi. J’ai reconnu tous mes péchés, mais je n’accepterai pas l’angle de l’abus. »

Yawn a répondu: «Je suis sûr que c’est comme se faire renverser les pieds et dans la tête. Mais je ne peux pas imaginer ce que l’on ressent en ce moment. Votre [sic] un mari et un père d’abord. C’est qui tu es. »

Le procès allègue également que Yawn a utilisé sa relation avec le joueur de balle pour réussir dans l’organisation à but non lucratif de Zobrist, Patriot Forward, qui promeut un meilleur soutien en matière de santé mentale pour les athlètes.

Yawn a été licencié en mars 2019, mais a continué à se payer 7 000 $ de salaire au cours des deux prochains mois, selon la poursuite.

Les Zobrists étaient mariés depuis 2005 et ont trois enfants ensemble.