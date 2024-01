Julianna Peña remporte le titre du « snooze fest » de Raquel Pennington

Julianna Pena n’a pas été amusée par la performance de Raquel Pennington lors de la victoire du titre vacant des poids coq féminins de l’UFC 297 samedi contre Mayra Bueno Silva.

“C’était une fête de la sieste”, a déclaré Peña dans l’épisode de lundi de « L’heure du MMA » avec Ariel Helwani. «Je n’ai pas été impressionné. Je n’ai pas été impressionné par leurs performances, comme aime à le dire mon ami Georges St-Pierre. … Ce fut une déception totale, mais cela n’a pas d’importance car la dernière nouvelle est que nous nous battrons pour la vraie ceinture cet été, en venant chez vous dans un théâtre près de chez vous.

Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) affirme qu’on lui a initialement proposé de faire partie du combat de championnat vacant de 135 livres après qu’Amanda Nunes ait pris sa retraite du MMA en juin. Une blessure l’a empêchée d’accepter, elle a donc dû être témoin puisque Pennington (16-8 MMA, 13-5 UFC) a survécu à Bueno Silva au cours de cinq tours pour une victoire par décision unanime au Scotiabank Arena de Toronto.

Il n’a pas fallu longtemps après que Pennington ait enroulé la ceinture autour de sa taille pour appeler à un affrontement avec Peña, ce qu’elle voulait depuis un certain temps.

“Cette relation remonte à 2013, lorsque nous étions tous les deux de retour dans” The Ultimate Fighter “”, a déclaré Pennington lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 297. « Disons simplement que j’ai découvert la personnalité de Julianna à ce moment-là, et c’est un peu l’une de ces personnalités où tu restes ton chemin, et je resterai le mien, mais tu te mets sous ma foutue peau. J’attends ce combat depuis 13 ans – que le titre soit en jeu ou non.

Peña, 34 ans, a entendu les commentaires de Pennington, 35 ans, et elle a été amusée en détaillant la genèse de certains des problèmes entre eux.

“Ça craque parce que pour moi, c’est comme si tu avais l’air délirant”, a déclaré Peña. « Tout d’abord, je dois dire que je m’aime, un peu moi. Je ne serai jamais d’accord avec ça quand elle dit : « Tu vas ton chemin et je vais le mien ». Oui tu as raison. Je vais mon chemin (en haut) et tu vas le tien (en bas). Et la façon dont je vais gagner « The Ultimate Fighter » et remporter le championnat.

“Quand nous vivions à l’intérieur de la maison, elle disait qu’elle veillait si tard avec Shayna Baszler jusqu’à trois ou quatre heures du matin et que dans la maison ‘The Ultimate Fighter’, vous pouvez vous entraîner deux fois par jour avec les meilleures personnes du monde. . Chaque jour, vous pouvez vous entraîner deux fois dans la salle de sport. Eh bien, elle veillait si tard, et elle dormait au-dessus de moi dans le lit superposé, qu’elle raterait son premier entraînement et qu’elle ne viendrait jamais au premier entraînement. Je suis donc ici deux fois par jour, tirant le meilleur parti de mes opportunités pour pouvoir devenir « la combattante ultime » pendant qu’elle dort. Nous allons dans des directions opposées, d’accord. Je travaille et je remonte et tu ne fais rien, tu te contentes de dormir et d’être une bosse sur le journal. Ce n’est pas de ma faute si vous avez attendu 10 ans pour obtenir ce combat.

Peña a déclaré qu’elle avait déjà commencé à discuter avec les dirigeants de l’UFC au sujet d’une confrontation pour le titre avec Pennington, et qu’elle était convaincue que cela se concrétiserait en juin ou juillet. “La Vixen vénézuélienne” a déclaré qu’elle espérait que Pennington profiterait de son temps avec la ceinture d’ici là, car ses jours au sommet sont comptés.

«Je suis vraiment heureux pour elle et sa carrière et tout le reste. Mais cela va être de courte durée. Je ne serai pas ce champion avant sept ans. Ce n’est malheureusement pas le cas. Elle parle déjà de prendre sa retraite et de devenir un père de famille. Laisse-moi te faire les honneurs et te mettre à la retraite, Raquel.

