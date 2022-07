Julianna Peña contre Amanda Nunes: Bataille UFC des mamans tout-petits

Là, elle a rencontré Nina Ansaroff, qui s’est entraînée dans le même gymnase. Initialement partenaires d’entraînement, les deux ont rapidement noué une relation amoureuse. Ils ont rapidement partagé une maison de deux chambres avec sept autres personnes à Little Haiti, un quartier de Miami avec certains des taux de pauvreté les plus élevés de la ville.

Leur vie a commencé à se stabiliser lorsqu’ils sont entrés dans l’UFC, et après avoir remporté deux de ses trois premiers combats, Nunes a enchaîné une séquence de 12 victoires consécutives qui a cimenté son héritage. Elle a envoyé les plus grandes stars des arts martiaux mixtes féminins – Tate, Rousey, Holm et Justino parmi elles – souvent dans des KO ou des soumissions dévastatrices.

Nina Nunes – ils se sont mariés en 2019 – avait toujours voulu des enfants, mais Amanda Nunes hésitait.

“Mon rêve a toujours été d’être mère, le sien était d’être champion, il s’agissait donc de trouver le temps pour que les deux aient un sens”, a déclaré Nina Nunes.

“J’ai eu ces moments de” Oh, je ne sais pas si je vais être une bonne mère, je ne sais pas si je voulais ça “”, a déclaré Amanda Nunes. “J’ai été un peu en conflit. C’est un bébé, ce n’est pas un chien.

Le timing s’est aligné, a déclaré Nina Nunes, après avoir perdu un combat en juin 2019. Elle et Amanda Nunes ont ensuite commencé le processus de fécondation in vitro, en utilisant le sperme d’un donneur. Amanda Nunes a déclaré que ses doutes sur la parentalité se sont apaisés lorsqu’elle a vu Raegan pour la première fois. Cette joie s’est poursuivie alors même qu’elle apprenait à changer les couches pendant que sa femme se remettait de l’accouchement.

“C’est la prochaine étape de ma vie maintenant, et j’adore ça”, a déclaré Amanda Nunes.

Ce que maman fait “est important”

Le siège d’auto de couleur bordeaux d’Isabella égaie l’intérieur autrement monochrome du véhicule utilitaire sport BMW blanc de Peña, protégeant l’enfant alors qu’elle et sa mère traversent la banlieue de Chicago.