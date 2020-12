D’une manière ou d’une autre, le casting de Le spectacle du matin devient encore plus grand et meilleur dans la saison deux.

Julianna Margulies a maintenant été sollicité pour rejoindre le drame Apple TV +, rejoignant Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell dans l’un des moulages les plus empilés de la télévision. Margulies jouera Laura Peterson, une présentatrice à UBA News.

Elle rejoint également les autres membres de la distribution de la nouvelle saison 2 Greta Lee, Ruairi O’Connor et guest star Hasan Minhaj.

La première saison de la série très attendue s’est terminée avec Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon) qui ont fait exploser leur émission du matin à la télévision en direct, exposant leur patron à l’environnement toxique qu’il a créé et exhortant d’autres femmes victimisées à se manifester après la mort tragique de Hannah. (Gugu Mbatha-Raw). Il y aura probablement des retombées majeures de cette fin, et nous ne serions pas surpris si d’autres ancres de UBA se retrouvent prises dans les feux croisés comme l’avenir du Émission du matin et l’ensemble du réseau est en jeu.