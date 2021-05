Julianna Margulies partage les détails de «  ER  », «  The Good Wife  » dans de nouveaux mémoires

Vous ne pensez probablement pas que l’actrice Julianna Margulies et la chanteuse Adele, lauréate d’un Grammy, se ressemblent. Mais vous n’avez pas entendu Margulies parler avec un accent britannique (sauf si vous avez vu « The Mists of Avalon »).

« M’entendre parler comme ça était juste hilarant, » dit Margulies avec cet accent, rappelant tout à fait Adele. La star de « The Good Wife » et « ER » a grandi en Angleterre, en France et aux États-Unis, lui offrant une gamme d’expériences de vie (et de pratique d’accent).

«J’essaie très fort de maîtriser l’accent que j’ai maintenant parce que toute ma vie je faisais des va-et-vient», dit-elle.

Retrouvez ces informations et bien plus dans les mémoires de Margulies « Sunshine Girl » (Ballantine Books, 235 pp.), Sorti mardi, qui couvre tout, de son éducation à une expérience troublante avec Steven Seagal en passant par son étoile allume « ER » et « The Good Épouse. »

De ‘ER’ à ‘The Good Wife’

Margulies est peut-être mieux connue pour son travail d’infirmière Carol Hathaway en face du Dr Doug Ross de George Clooney sur « ER » de NBC, qui s’est déroulé de 1994 à 2009 – bien qu’elle soit partie après 2000 pour poursuivre un autre travail, malgré une offre de renouvellement de contrat de deux ans de 27 millions de dollars. Elle écrit que les médias l’ont éviscérée à l’époque.

«Dans le monde d’aujourd’hui, où les gens semblent beaucoup plus réveillés, j’aurais pu mieux le gérer en ce sens que je ne serais pas restée aussi silencieuse», dit-elle.

Margulies a continué à faire la une et à produire « The Good Wife » – une série qu’elle considère comme une grande œuvre d’art, bien qu’un concert ardu (un drame d’une heure, 22 épisodes par an). Son personnage lui manque, l’avocate Alicia Florrick. Mais elle lui manque assez pour reprendre le rôle?

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui me demandent de la faire revivre, mais je ne vais pas le faire», dit-elle. (Margulies prévoyait de reprendre son rôle dans la série dérivée « The Good Fight » sur CBS All Access, bien que cela n’ait pas abouti à un prétendu désaccord salarial.)

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est que cela a vraiment fait réfléchir les gens », ajoute-t-elle à propos de l’émission, qui a duré sept saisons sur CBS. « Ce n’était pas seulement une télévision gratifiante et attachante. Elle a vraiment incité les gens à réfléchir à leur propre vie et à leurs propres réactions face à des situations que je pense assez rares à trouver à la télévision. »

Sa grand-mère était une avocate, une pionnière pour les femmes de la profession qui a obtenu son diplôme en droit en 1924. Margulies a gardé une photo de ce jour de remise des diplômes dans le bureau de son personnage pour la course de l’émission.

Même si elle se sent chanceuse dans la vie maintenant – elle a un fils, Kieran, 13 ans, avec son mari Keith Lieberthal – jouer aide Margulies à libérer son angoisse quand elle vole sur son orbite.

«Je peux me comporter de manière irrationnelle parce que c’est comme ça que ça a été écrit», dit-elle. « Je peux me comporter de manière hystérique. Je ne me comporte pas de cette façon dans ma propre vie. Mais c’est un excellent moyen de se débarrasser de tous ces sentiments que vous avez, car ils vont surgir. »

Julianna Margulies parle de Steven Seagal, Les Moonves

Margulies a parlé publiquement de son incident avec Seagal à la suite du mouvement Me Too, et plonge dans les détails dans ses mémoires. Elle dit qu’elle était désespérée d’obtenir sa carte Screen Actors Guild et de chercher un rôle dans un film ou à la télévision lorsqu’elle s’est rendue à l’audition finale du film Seagal «Out for Justice». Elle a mis de la mayonnaise dans ses cheveux la veille de l’audition en espérant que ce serait lisse et soyeux le lendemain – seulement pour recevoir un appel indiquant que Seagal voulait qu’elle visite sa chambre d’hôtel ce soir-là.

Elle est allée – le directeur de casting a dit qu’elle serait là aussi – et sentait les œufs pourris à cause de toute la mayonnaise. «C’était assez comique d’une certaine manière, même si c’était absolument effrayant», dit-elle.

Le directeur de casting n’était pas là. Margulies entra dans sa chambre d’hôtel, seulement pour que Seagal montre son arme de poing « grande, noire et brillante » et l’invite à s’asseoir sur le lit à côté de lui et à étudier ses paumes. Elle s’est finalement échappée indemne, a obtenu le rôle et s’est assurée que les coiffeurs et les maquilleurs étaient toujours avec elle. (Seagal a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes et a précédemment nié toutes les allégations portées contre lui.)

Margulies a partagé son histoire parce qu’elle «voulait soutenir ces femmes qui parlaient de ce qui leur était arrivé, parce que j’avais été l’une de ces femmes qui sont heureusement sorties parce que rien ne m’arrivait sexuellement. Je n’ai pas été touchée, mais je comprends ces situations. «

En 2011, Margulies a remercié le chef de studio de CBS, désormais disgracié, Les Moonves dans son discours aux Emmys lorsqu’elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour « The Good Wife ».

«J’ai rencontré (Moonves) alors que j’étais déjà une star de la télévision sur« ER »et je n’ai jamais rien vu de tout cela», dit-elle. « Je ne peux pas en parler. J’ai été vraiment choqué parce qu’il m’a seulement montré de la gentillesse et de la gentillesse. Cela ne fait pas partie de mon récit. »

Travailler sur « The Morning Show » était comme « des vacances »

Margulies a taquiné son prochain concert sur Apple TV + série « The Morning Show », en disant « c’était un coin de paradis ».

Elle appelle la série une machine bien huilée et est reconnaissante que son personnage Laura Peterson ait été pleinement étoffé. Margulies apparaîtra dans six épisodes sur 10 en tant que star du réseau fictif UBA qui a eu une émission de nouvelles d’une heure pendant 20 ans. Laura est au sommet de sa forme, mais ce n’était pas toujours le cas: elle a été déclarée gay à la fin des années 1990 et a été licenciée.

«C’est un personnage vraiment intrigant à jouer parce qu’elle a traversé le feu et qu’elle est revenue en tête», dit Margulies.

Elle adorait travailler avec Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup et Mark Duplass et se délectait de ne pas avoir tout reposé sur ses épaules comme ses journées de 14 heures sur «The Good Wife».

Comme elle l’a dit à « The Morning Show »: « J’ai le temps d’apprendre mes répliques. Je me présente, vous me rendez tous jolie, vous me mettez dans des vêtements magnifiques, puis je travaille avec de grands acteurs et je dis de superbes répliques. Ça était des vacances. «

Quand ‘il est temps de partir’

« Sunshine Girl » détaille également plusieurs petits amis importants que Margulies a eu tout au long de sa vie avant de rencontrer Lieberthal, qu’elle a épousé en 2007. Elle écrit sur le bon, le pas tout à fait raison et le mauvais.

Son meilleur conseil relationnel maintenant: « Quand vous voyez un drapeau rouge, ne prétendez pas qu’il n’y en aura plus. Sortez. »

Un ami lui a également dit: « Si vous n’êtes heureux que 25% du temps, il est temps de partir. »

Si vous habitez à New York, vous pourriez apercevoir Margulies se promener – elle marche partout. Aux passages pour piétons, elle réfléchira probablement aux «et si» de la vie.

« Si c’est un feu vert et que vous partez, puis c’est un feu rouge, prenez l’autre bloc parce que qui sait à qui vous allez tomber », dit-elle. « Je pense toujours de cette façon. Cela rend la vie un peu plus excitante. » (Elle a précisé, en riant, qu’elle ne ressemble pas au personnage de Nicole Kidman dans « The Undoing ».)

